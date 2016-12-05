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haluk bilginer 3 yıl sonra ekrana dönüyor

HALUK BİLGİNER 3 YIL SONRA EKRANA DÖNÜYOR

Haluk Bilginer 3 yıl aradan sonra yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor

Tarih : 05 Aralık 2016, 12:57
Puan Ver : Haluk Bilginer 3 Yıl Sonra Ekrana Dönüyor(6/10)8


En son 2014 yılında “Kaçak” adlı dizide rol alan Haluk Bilginer ekrana dönüyor. Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan Haluk Bilgiler, Limon Yapım'la el sıkıştı. Usta oyuncunun dizisi şubat ayında yayınlanacak.



YABANCI BİR DİZİNİN UYARLAMASI



Son yıllarda yurt dışında çekilen dizi ve film projelerinde yer alan Haluk Bilginer, yeni bir diziyle Türk televizyonlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. En son 2014 yılında “Kaçak” adlı dizide rol alan usta oyuncu, yurt dışında yayınlanan dram türündeki bir dizinin yerli versiyonu için Limon Yapım'la el sıkıştı.



KİM EŞLİK EDECEK?



Bilgiler, başrol oynayacağı dizide sert mizaçlı bir karakteri canlandıracak. Projenin önümüzdeki şubat ayında yayınlanması planlanıyor. Yapım şirketi şimdilerde Bilginer'e eşlik edecek kadın oyuncu arayışında.



 



kaynak:habertürk








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