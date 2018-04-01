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Haluk Levent istedi, başkanlar çiftetelli oynadı

HALUK LEVENT İSTEDİ, BAŞKANLAR ÇİFTETELLİ OYNADI

Adana Tanıtım Günleri'nde sanatçı Haluk Levent'in isteğiyle Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ile Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çiftetelli oynadı.

Tarih : 01 Nisan 2018, 15:00
Puan Ver : Haluk Levent İstedi, Başkanlar Çiftetelli Oynadı(8/10)4

İzmir'de Yaşayan Adanalılar Derneği'nin düzenlediği Adana Tanıtım Günleri'nde Adanalı sanatçı Haluk Levent'in isteğiyle Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ile Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çiftetelli oynadı.

İzmir'in Karşıyaka İlçesi Bostanlı Pazaryeri'nde başlayan Adana Tanıtım Günlerinde renkli görüntüler yaşandı. Salmanbeyli Kınalı Eller Kadın Kooperatifi'yle birlikte stant açan Seyhan Belediyesi'nin standı ziyaretçi akınına uğrarken, stantta gün yüzüne çıkarılan Adana'nın saklı lezzetleri ile Adana'nın simgesi kebap, şalgam suyu ve bici bici konuklara ikram edildi. Başkan Zeydan Karalar, Seyhan Belediyesi standını ziyaret eden konuklara Adana'nın güzelliklerini kendisi anlattı. Seyhan Belediyesi standını Adanalı ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da ziyaret etti.

'TÜM GÜZELLİKLER ADANA'DA

İzmirliler Adanalı ünlü sanatçı Haluk Levent konserine de yoğun ilgi gösterdi. Konser öncesinde Levent'i dinlemeye gelen binlerce İzmirliye hitap eden Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar Adana'nın havasıyla, suyuyla, tarihiyle, yemekleriyle çok özel bir kent olduğunu vurguladı. Karalar, 'Adana deyince herkesin aklına kebap gelir ama Adana'nın başka güzellikleri de var. Bir turist bir yere gitmek istediğinde tarihi kimlik, tarihi doku arar. Tarihi eserleri görmek ister. Orada kültür sanat etkinlikleri ve güzel yemekler yemek ister. Güzel bir hava ve güzel insanlar görmek ister. İşte bunların hepsi Adana'da var. Adana'nın güzelliklerini tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtacağızö dedi.

BAŞKANLARDAN ADANA ÇİFTETELLİSİ

Başkan Karalar'ın konuşmasının ardından sahneye çıkan Haluk Levent İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşattığı konserinde, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tanıtım günlerine ev sahipliği yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ı sahneye davet edip, iki başkana Adana çiftetellisi oynattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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