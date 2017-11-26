Posta gazetesine röportaj veren Haluk Levent, yaptığı yardımlardan, değişen yaşamına kadar pek çok bilgi verdi. Levent, "3 partiden teklif aldım." dedi.

"BELKİ BAĞIMSIZ ADAYLIK OLABİLİR"

Siyasi partilerden teklif aldığını söyleyen Haluk Levent'e "Hangi partilerden teklif aldınız?" sorusu soruldu. Levent bu soruya şöyle cevap verdi: İsim saymayayım, doğru olmaz. Siyaset benim işim değil, hiçbir zaman da girmeyi düşünmüyorum. Ha belki bağımsız bir adaylık olabilir ama şu an partili olmanın bana yararı yok. Mevcut hiçbir siyasi partide kendi aynamı göremiyorum. Birine aklım yatsaydı, girerdim."

Kaynak: haberinburada