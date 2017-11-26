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Haluk Levent: Üç Partiden Teklif Aldım, Siyasete Girmeyi Düşünmüyorum

HALUK LEVENT: ÜÇ PARTİDEN TEKLİF ALDIM, SİYASETE GİRMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM

Ünlü şarkıcı Haluk Levent verdiği röportajda, 3 partiden teklif aldığını ancak siyasete girmeyi düşünmediğini söyledi.

Tarih : 26 Kasım 2017, 11:10
Puan Ver : Haluk Levent: Üç Partiden Teklif Aldım, Siyasete Girmeyi Düşünmüyorum(8/10)4

Posta gazetesine röportaj veren Haluk Levent, yaptığı yardımlardan, değişen yaşamına kadar pek çok bilgi verdi. Levent, "3 partiden teklif aldım." dedi.

"BELKİ BAĞIMSIZ ADAYLIK OLABİLİR"

Siyasi partilerden teklif aldığını söyleyen Haluk Levent'e "Hangi partilerden teklif aldınız?" sorusu soruldu. Levent bu soruya şöyle cevap verdi: İsim saymayayım, doğru olmaz. Siyaset benim işim değil, hiçbir zaman da girmeyi düşünmüyorum. Ha belki bağımsız bir adaylık olabilir ama şu an partili olmanın bana yararı yok. Mevcut hiçbir siyasi partide kendi aynamı göremiyorum. Birine aklım yatsaydı, girerdim."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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