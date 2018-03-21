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Hamaney'den ilginç destek çağrısı: Real Madrid'i tutar gibi tutun

HAMANEY'DEN İLGİNÇ DESTEK ÇAĞRISI: REAL MADRİD'İ TUTAR GİBİ TUTUN

İran Lideri Ali Hamaney, halka yerli malı kullanma çağrısı yaptığı konuşmasında Real Madrid'i destekler gibi ısrarcı olmalarını istedi.

Tarih : 21 Mart 2018, 23:20
Puan Ver : Hamaney'den İlginç Destek Çağrısı: Real Madrid'i Tutar Gibi Tutun(9/10)5

İran'da yeni yılın ve bahar mevsiminin müjdecisi Nevruz münasebetiyle Meşhed kentinde halka hitap eden Hamaney, ülkedeki ekonomik sorunların çözülmesi için yerli malı kullanılması çağrısında bulundu.

"REAL MADRİD'İ TUTAR GİBİ YERLİ MALINI TUTUN"

Hamaney, Nevruz'un iyiliklere vesile olması temennisinde bulunarak, ülke yöneticileri ve halkı, İran ürünlerini kullanmada ısrarlı olmaya çağırarak, "Real Madrid'i tutar gibi yerli malını tutun" ifadelerini kullandı. Kaçakçılık konusuna da değinen Hamaney, kaçakçılığın ülke ekonomisine olumsuz etkilerinin olduğunu vurgulayarak, her alanda yerli sermaye ve insan gücünün değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"DEAŞ, İSRAİL UNUTULSUN DİYE KURULDU"

İran lideri konuşmasında, bölgesel konulara da değindi. Hamaney, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ı bölge ülkelerinin İsrail'i unutması amacıyla kurduğunu iddia etti. İran lideri, ABD'nin bölgedeki hedeflerine ise ulaşamayacağını ifade etti.

Kaynak: Sputnik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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