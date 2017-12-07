Hamas lideri İsmail Haniye İsrail'e karşı yeni bir intifada çağrısı yaptı. Haniye açıklamasında, "Siyonist düşman karşısında yeni bir intifada başlatmak zorundayız. ABD'nin kararına karşı yarından itibaren yeni intifada başlatılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

İSLAM KARŞITI TRUMP'TAN SKANDAL KARAR

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın dünyanın gözünün içine bakarak kutsal kent Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi, infiale neden oldu. Televizyonların canlı yayınladığı gösterişli şovla kararı imzalayan göçmen ve İslam karşıtı Trump, dünyanın her noktasında protesto edildi.

HAMAS'TAN İNTİFADA ÇAĞRISI

Bugün ise beklenen oldu ve Hamas intifada çağrısı yaptı. Hamas lideri Haniye tarafından yapılan açıklamada "Siyonist düşman karşısında yeni bir intifada başlatmak zorundayız. ABD'nin kararına karşı yarından itibaren yeni intifada başlatılmasını istiyoruz." denildi.

Haniye verdiği demeçte," Kudüs meselesi Filistin halkının meselesidir ve ulusun davasıdır." dedi.

Haniye, Kudüs kararının hesaplanamayan bir kumar ve sonu olmayacak bir macera olduğunu düşündüklerini söyleyerek, kararın bölgedeki korkunç dönüşümlerin başlangıcı olacağını ifade etti.

AÇIK BİR SALDIRGANLIK

Haniye ayrıca, ABD başkanı Trump'ın kararını açık bir saldırganlık olarak niteleyerek, bu kararın aynı zamanda barış sürecinin sona ermesi anlamına geldiğini belirtti.

OSLO ANLAŞMASININ İPTALİNİ İSTEDİ

İsmail Haniyye, ABD'nin hamlesine karşı Filistin yönetiminin Oslo anlaşmasını fesh etmesini ve yerleşke operasyonunu durdurmasını talep etti.

BATI ŞERİA'YA ASKER SEVKİYATI

Öte yandan AFP haber ajansı, İsrail ordusunun Batı Şeria'ya asker sevkiyatı yaptığını duyurdu. İsrail ordusunda yapılan açıklamada, "Yapılan askeri durum analizine göre, Batı Şeria bölgesine çok sayıda tabur sevk edilmesi kararı alındı" ifadesi yer aldı.

İNTİFADA NEDİR?

Türkçe'de 'ayaklanma' anlamına gelen ve Arapça bir kelimedir

Kaynak: haberinburada