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Hamas'tan Filistin Halkına Direnişe Devam Çağrısı
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Hamas'tan Filistin Halkına Direnişe Devam Çağrısı

HAMAS'TAN FİLİSTİN HALKINA DİRENİŞE DEVAM ÇAĞRISI

Hamas, Filistin halkına Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de Kudüs'ü savunmak için İsrail ordusuyla çatışmayı sürdürmeye çağırdı.

Tarih : 09 Aralık 2017, 11:20
Puan Ver : Hamas'tan Filistin Halkına Direnişe Devam Çağrısı(9/10)5

Hamas, Filistin halkına Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de sınıra yakın noktalarda toplanmaya ve Kudüs'ü savunmak için İsrail ordusuyla çatışmayı sürdürmeye çağırdı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, halka tüm grup ve direnişçileriyle adil talepleri gerçekleşinceye kadar intifadayı sürdürmeye çağrısında bulunuldu.

"HAKLARIMIZ ALINANA KADAR İNTİFADA SÜRECEK"

Filistinlilerin gücünü, birlik ve beraberlikten aldığı vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle direniş sancağı altında herkesi birleşmeye çağırıyoruz. Filistin halkı, haklarını geri alıncaya kadar intifadayı sürdürecek." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Arap ve İslam dünyasından, Filistin halkına destek vermesi ve İsrail ile ABD'nin gerçek yüzünün ortaya çıkarılması için gayret göstermesi istendi.

DÜNYA AYAĞA KALKTI

Kudüs'ün siyonistler tarafından tamamen işgal edilmesiyle sonuçlanacak sürecin fitilini ateşleyen ABD'ye karşı milyonlar, 'öfke cuması'nda önce camileri, ardından sokakları doldurdu. Afganistan'dan Mısır'a, Suriye'den Lübnan'a, Malezya'dan Somali'ye, Makedonya'dan Kıbrıs'a kalpler Kudüs için tek yürek oldu. Macaristan, Güney Afrika, Yemen, İran, Tunus ve Cezayir sokakları ABD küstahlığına isyan edenlerle doldu.

Türkiye'nin bütün şehirlerinde Müslümanlar sokağa çıktı. Birleşmiş Milletler'in açık kararına rağmen Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ABD elçiliğinin de Kudüs'e taşınacağını kaydeden Beyaz Saray'a öfke sel oldu.

TRUMP'TAN SKANDAL KARAR

ABD, Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamayla, BM Güvenlik Konseyinin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararı, bölgesel ve uluslararası tüm tepkilere rağmen Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke olmuştu.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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