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Hamdi Ulukaya, Dünyanın En Önemli Düşünürleri Listesine Girdi

HAMDİ ULUKAYA, DÜNYANIN EN ÖNEMLİ DÜŞÜNÜRLERİ LİSTESİNE GİRDİ

Foreign Policy dergisi, 2017 yılı için hazırladığı "Dünyanın En Önemli Düşünürleri" listesinde Chobani'nin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'ya yer verdi.

Tarih : 07 Aralık 2017, 17:20
Puan Ver : Hamdi Ulukaya, Dünyanın En Önemli Düşünürleri Listesine Girdi(10/10)6

Dünyaca ünlü haber-yorum dergisi Foreign Policy, 'Dünyanın En Önemli Düşünürleri' 2017 listesini yayınladı. ABD merkezli yoğurt devi Chobani'nin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, çalışanlarına, mültecilere ve Amerika'nın kırsal kesiminde yaşayan nüfusa sağladığı katkı gerekçesiyle listeye dahil edildi.

"TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEN TEK İSİM"

Yıla damgasını vuran ve fikirlerini eyleme dönüştürerek dünyayı değiştiren liderlerin yer aldığı listede bu yıl, insan odaklı yaklaşımıyla iş hayatına yeni bir soluk getiren Hamdi Ulukaya Türkiye'yi temsil eden tek isim oldu.

50 kişilik Dünyanın En Önemli Düşünürleri listesinde Ulukaya'nın yanı sıra sıra Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, İngiltere İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, dünyanın en ünkü modern sanatçılarından Ai Weiwei ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi isimler yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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