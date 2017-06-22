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hamidou traore, karabükspor'da

HAMİDOU TRAORE, KARABÜKSPOR'DA

Kardemir Karabükspor, geçtiğimiz sezon 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da forma giyen Hamidou Traore ile anlaştı.

Tarih : 22 Haziran 2017, 17:28
Puan Ver : Hamidou Traore, Karabükspor'da(5/10)7


Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, İHA'ya yaptığı açıklamada geçtiğimiz sezon Elazığspor'da forma giyen Mali'li 20 yaşındaki Hamidou Traore ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.



Başkan Tankut, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek, "Bu kapsamda iç transferde Kerim ve İlhan ile yeniden sözleşme imzalamıştık. Bunun yanında Gençlerbirliği'nden Ferhat Görgülü'yü kadromuza katmıştık. Son olarak Elazığspor'da forma giyen 20 yaşındaki Hamidou Traore'yi 3 yıllık olarak kadromuza kattık. 20 yaşında genç bir oyuncu ve takımımıza katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Camiamıza hayırlı olsun. Diğer yandan takımımız bayram sonrası toplanarak Bolu'da yeni sezon kamp çalışmalarına başlayacak. Transferde şu an bir on numara transferimiz kaldı. Bununla ilgili olarak görüştüğümüz bazı oyuncular var. İnşallah onu da birinci etap kampına yetiştirmeyi de hedefliyoruz" dedi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Hamidou  Traore  Karabükspor  Da    haber

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