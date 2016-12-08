Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

hamile kadına şiddet haberine sert tepki verdi

HAMİLE KADINA ŞİDDET HABERİNE SERT TEPKİ VERDİ

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 aylık hamile bir kadın kimliği belirsiz bir erkeğin saldırısına uğrayarak darp edildi. Yaşadığı korku dolu anları televizyonda anlatan kadının yaşadıkları, şarkıcı Demet Akalın'ın da dikkatini çekti.

Tarih : 08 Aralık 2016, 09:54
Puan Ver : Hamile Kadına Şiddet Haberine Sert Tepki Verdi(10/10)8


Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 aylık hamile bir kadın kimliği belirsiz bir erkeğin saldırısına uğrayarak darp edildi. Yaşadığı korku dolu anları televizyonda anlatan kadının yaşadıkları, şarkıcı Demet Akalın'ın da dikkatini çekti.


Özellikle kadınların yaşadıkları böylesine şiddet olayları karşısında, sosyal medya hesabından sert bir şekilde tepkisini göstermekten geri durmayan Demet Akalın, Manisa'da yaşanan bu olay sonrasında, "4 aylık hamile kadına parkta yürüyemezsin dayağı! Vermeyin vermeyin cezaları böyle mal gibi yaşayalım! Yazık be Allah korkumuzda yok!" notunu paylaştı. Akalın bu paylaşımıyla geride bıraktığımız aylarda bir yolcu otobüsünde yaşanan 'Şort giyen kadına tekme attı' haberine de gönderme yaptı.


 


kaynak.mynet







Etiketler: Hamile  Kadına  Şiddet  Haberine  Sert  Tepki  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER