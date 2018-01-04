Ankara'da 2018'de Ulaşıma Zam Yapılmayacak
Google, Intel'in Ürettiği Çiplerde Güvenlik Açığı Buldu
Şenol Güneş'ten Cenk'in Ayrılığına İlk Yorum Geldi
Ethereum 950 Doları Aşarak Rekor Kırdı
Yıldırım Demirören: Gelecek Sezon Video Hakem Sistemine Geçeceğiz
2017'de Yeni Kimlik Kartı Alanların Sayısı 16 Milyona Yaklaştı
Antalyaspor'un Yeni Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu Oldu
Trabzonspor, Emmanuel Mas'ın Takımdan Ayrıldığını Kap'a Bildirdi
Bitcoin Fiyatındaki Yükselişin Arkasından Peter Thiel Çıktı
Dört Büyükler Borç Batağına Saplandı
Otomotiv Devi, Sürücüsüz Otomobil İçin Harekete Geçti
Olay Yaratan İddia! Cenk Tosun Ve Arda Turan Takım Arkadaşı Olabilir
Alkollü İçeceklere Zam Geldi
Herkes İstihbaratçı Olmak İstiyor! 27 Bin Kişi Mit'e Başvurdu
Cenk'in Yeni Hocası Sinyali Verdi: Liverpool Maçında Kadroda Olabilir
Hamit Altıntop'tan Olay Karar! Türkiye'ye Dönüyor
İnşaat Ustasının Buluşu 20 Ülkeye İhraç Ediliyor
Bim, İran Yatırım Planını Askıya Aldı
Bugüne Kadar Böylesi Görülmedi! Savunmada İhracat Rekoru Kırıldı
Doğu'nun Sümela'sı Mor Evgin Manastırı, Keşfedilmeyi Bekliyor

Hamit Altıntop'tan olay karar! Türkiye'ye dönüyor

HAMİT ALTINTOP'TAN OLAY KARAR! TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR

Bundesliga 2 ekiplerinden Darmstadt forması giyen Hamit Altıntop'un kulüpten ayrıldığı açıklandı. Bir dönem Galatasaray'da da top koşturan milli futbolcu, Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi.

Tarih : 04 Ocak 2018, 18:30
Puan Ver : Hamit Altıntop'tan Olay Karar! Türkiye'ye Dönüyor(9/10)5

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Darmstadt 98'e transfer olsan Hamit Altıntop, kulüple bağlarını kopardı. Açıklama kulübün resmi internet sitesinden yapıldı. Darmstadt, Hamit Altıntop'un özel nedenlerden dolayı kulüpten ayrılmak istediğini, kulübün de buna izin verdiğini duyurdu.

"KARAR KOLAY OLMADI"

Hamit Altıntop, konuyla ilgili, "Karar kolay olmadı. Darmstadt 98 benim için hep özel bir kulüp oldu. Ancak kariyerimde ailem hep ön plana çıktı. Şimdi eşim ve çocuklarımla birlikte Türkiye'ye döneceğim" dedi.

Kulüp, Hamit Altıntop'un kararına saygı duyduklarını ve verdiği emeklerden dolayı teşekkür ettiklerini belirtti.

GALATASARAY'A MI DÖNÜYOR?

Hamit Altıntop'un futbolu bırakarak Fatih Terim'in ekibine katılabileceği iddia ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hamit  Altıntop  Tan  Olay  Karar  Türkiye  Ye  Dönüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER