Elindeki Kutuyu Tribüne Atmaya Kalkan Emre'yi Zor Tuttular
Fatih Terim Rotasyona Gidiyor! 6 Futbolcuya İzin Verdi
Çok Mu Aradınız? Dediği Sunucudan Demet'e Ağır Yanıt
38 Yaşındaki Diego Forlan'dan Olay Transfer!
Öfkeden Çılgına Döndü! Bülent Ersoy'a Kokuşmuş Et Yedirdiler
Fenerbahçe'nin Eski Hocası Dick Advocaat, Teknik Direktörlüğe Geri Döndü!
Ankara'da Gol Düellosunda Kazanan Osmanlıspor Oldu!
Arda Kartal Hareketi Yaptı: Ben Beşiktaş'a Evet Dedim
İsrail Takımından Ayrılan Milli Bisikletçinin Yeni Takımı Belli Oldu
Başkan, Gemlik'in Nasıl Taşınacağını Anlattı: 8 Bin Konut Yapıp Riskli Binaları Taşıyacağız
Amatör Maçta Kartopu Gerginliği! Polisler Güçlükle Araya Girdi
Tartışmalara Neden Olmuştu! Bakanlık Harekete Geçti Düzenleme Geliyor
Hamsi Artık Lüks Oldu! Vatandaş Da Balıkçı Da Hayal Kırıklığına Uğradı
Galatasaray'da Brezilyalı Fernando 4-5 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak
Bakan Sarıeroğlu: Asgari Ücrette Herkesin Beklentisini Karşılayacağız
Dünya Futbolunu Yıkan Ölüm
Alman Teknik Adam Jürgen Klopp'tan Şaşırtan Şampiyonluk Yorumu
Galatasaray'dan Seçim Açıklaması: Yeni Yönetimin 3 Yıl Görev Yapacak
Her Şeyini Eşine Kaptıran Eboue, Galatasaray'a Dönüyor
Fotoğraflar Geldi, Elon Musk'ın Şakası Yok! Tesla Marka Aracını Uzaya Gönderiyor

Hamsi artık lüks oldu! Vatandaş da balıkçı da hayal kırıklığına uğradı

HAMSİ ARTIK LÜKS OLDU! VATANDAŞ DA BALIKÇI DA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Karadeniz Bölgesi'nde adına türküler yakılan hamsinin bu sezon Türkiye karasularını erken terk etmesi hem balıkçılarda hem de vatandaşlarda hayal kırıklığı yarattı.

Tarih : 25 Aralık 2017, 22:30
Puan Ver : Hamsi Artık Lüks Oldu! Vatandaş Da Balıkçı Da Hayal Kırıklığına Uğradı(8/10)4

Geçmiş yıllarda lezzeti ve fiyatının ucuz olması sebebiyle vatandaşların bolca tükettiği hamsi, bugünlerde tezgahlarda kilogramı 15 ila 20 lira arasında değişen fiyatlarda satılıyor. Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, çoğu zaman tezgahlarda hiç bulunamayan hamsinin, Türkiye karasularını erken terk ettiğini, bunda da deniz suyu sıcaklığının birinci etken olduğunu söyledi.

"HAMSİ BİZİM İÇİN LÜKS OLDU"

Hamsinin zengininden, fakirine her kesimin sofrasında devamlı bulunan bir balık türü olduğuna işaret eden Bayrak, "Şu an itibarıyla maalesef geldiğimiz durumda hamsi bizim için lüks oldu" dedi.

"SEZONUN GERİ KALANI İÇİN HAMSİ UMUDUMUZ YOK"

Bayrak, hamsiden bu sezon için umutlarını kestiklerini belirterek, balıkçılara ince hamsinin avlanmaması uyarısında bulundu.

Mezgit, barbunya ve istavrit gibi dip balıklarıyla sezonu geçirdiklerini belirten Bayrak, şunları dile getirdi:

"Tezgahlarımızda hamsi yok denecek kadar az. Bazı günler hiç olmuyor. Özellikle burada ince dediğimiz büyümemiş hamsilerin avlanmaması gelecek yıllar için önem arz ediyor. Balıkçı arkadaşlarımız buna dikkat etmeliler. Zaten sezonun geri kalanı için hamsi umudumuz yok."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hamsi  Artık  Lüks  Oldu  Vatandaş  Da  Balıkçı  Da  Hayal  Kırıklığına  Uğradı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER