Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
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Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım

HAMZA HAMZAOĞLU, DURSUN ÖZBEK'İ ARADI: GÖREVE HAZIRIM

Galatasaray eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i arayarak "Göreve hazırım." dedi.

Tarih : 19 Aralık 2017, 18:50
Puan Ver : Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım(10/10)6

Fatih Terim'in başkanlığa hazırlanması, yabancı teknik adamların istekleri Galatasaray'ı yerli teknik adamlara yöneltti. İlk etapta Hasan Şaş ismi öne çıktı. Daha önce Başkan Dursun Özbek, Şaş'a, "Tudor'un yardımcısı gibi düşünme. Gel beraber çalış" teklifini değiştirmesi gündemde. Hasan'a "gel, başla" denileceği iddia ediliyor. Hasan Şaş'la anlaşma yapılana kadar takımı alt yapı antrenörü Emrah Bayraktar idare edecek.

"ANTALYASPOR'U GALATASARAY İÇİN REDDETTİ" İDDİASI

Sporx'in haberine göre; Hasan Şaş dışında Ümit Davala, Cihat Arslan, Bülent Korkmaz, Muhsin Ertuğral isimleri de Özbek'in önüne geliyor. İşin ilginci ise Hamza Hamzaoğlu'nun Başkan Özbek'i arayıp, "göreve hazırım" mesajı da hala masanın üzerinde duruyor. Hatta Hamzaoğlu'nun Antalyaspor'un teklifini de bu yüzden ertelediği dedikodusu dolanıyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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