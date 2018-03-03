Türkmen Komutan Seyf Ebubekir önderliğinde Raco operasyonuna katılan ÖSO'ya bağlı Hamza Tümeni özel kuvvetler bölüğü bölgeden fotoğraf kareleri paylaştı.

YPG İLE MÜCADELE EDİYORLAR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Raco belde merkezini ele geçirdi. TSK ve ÖSO'yla birlikte Türkmen Komutan Seyf Ebubekir önderliğindeki Hamza Tümeni de Raco beldesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarının etkisiz hale getirilmesinde mücadele etti. Raco'da terör örgütlerini etkisiz hale getiren Hamza Tümeni bölgeden fotoğraf kareleri paylaştı.

Kaynak: haberinburada