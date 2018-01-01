HAMZAOĞLU İMZAYI ATTI, SÜPER LİGE DÖNDÜ
Süper Ligdeki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Antalyaspor, Hamza Hamzaoğlu ile 1,5 yıllık anlaştı.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Leonardo'nun ardından boşalan teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi.
A Spor'un haberine göre Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor'la 1,5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.
Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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