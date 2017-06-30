Bodrum'da tatil yapan sosyetik güzel Hande Acar'ın vücudundaki güneş yanıkları ve çok zayıf görüntüsü görenleri şaşkına uğrattı.



Sosyal medyadaki paylaşımları ve lüks yaşamıyla adından söz ettiren Hande Acar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı video takipçilerini şaşırttı.







SOSYAL MEDYADAN VİDEO PAYLAŞTI



Hande Acar Bodrum'da tatilini sürdürüyor. Ailesi ile akşam yemeğine giderken sosyal medya hesabından bir video paylaşan Acar'ın son hali alışılmışlığın dışında.







Güzel fiziği ile dikkatleri üzerine toplayan Hande Acar'ın vücudundaki güneş yanıkları ve çok zayıf görüntüsü sevenlerini korkuttu.











kaynak:milliyet