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hande acar'ın son hali korkuttu

HANDE ACAR'IN SON HALİ KORKUTTU

Bodrum'da tatil yapan sosyetik güzel Hande Acar'ın vücudundaki güneş yanıkları ve çok zayıf görüntüsü görenleri şaşkına uğrattı.

Tarih : 30 Haziran 2017, 09:35
Puan Ver : Hande Acar'ın Son Hali Korkuttu(9/10)8


Sosyal medyadaki paylaşımları ve lüks yaşamıyla adından söz ettiren Hande Acar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı video takipçilerini şaşırttı.



SOSYAL MEDYADAN VİDEO PAYLAŞTI

Hande Acar Bodrum'da tatilini sürdürüyor. Ailesi ile akşam yemeğine giderken sosyal medya hesabından bir video paylaşan Acar'ın son hali alışılmışlığın dışında.



Güzel fiziği ile dikkatleri üzerine toplayan Hande Acar'ın vücudundaki güneş yanıkları ve çok zayıf görüntüsü sevenlerini korkuttu.





 



kaynak:milliyet








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