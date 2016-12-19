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hande ataizi, maskeli montla sokağa çıktı

HANDE ATAİZİ, MASKELİ MONTLA SOKAĞA ÇIKTI

Bir dönem Asena Atalay'ın da giydiği kendinden maskeli montla sokağa çıkan Hande Ataizi'ni tanımak imkansızdı.

Tarih : 19 Aralık 2016, 09:15
Puan Ver : Hande Ataizi, Maskeli Montla Sokağa Çıktı(10/10)12


 Ünlü sunucu ve oyuncu Hande Ataizi önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ama oyuncuyu tanımak imkansızdı.



FİYATI BİN 500 TL



Yüzünü kapatan kendinden maskeli 'AI Riders On The Storm' marka 1500 TL'lik montuyla kendini gizlemişti.



 



kaynak:haberler








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