Bir dönem Asena Atalay'ın da giydiği kendinden maskeli montla sokağa çıkan Hande Ataizi'ni tanımak imkansızdı.



Ünlü sunucu ve oyuncu Hande Ataizi önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ama oyuncuyu tanımak imkansızdı.







FİYATI BİN 500 TL







Yüzünü kapatan kendinden maskeli 'AI Riders On The Storm' marka 1500 TL'lik montuyla kendini gizlemişti.







kaynak:haberler