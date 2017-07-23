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Hande Ataizi'ni tokatlayan Sevda Demirel'in öfkesi hala geçmemiş

HANDE ATAİZİ'Nİ TOKATLAYAN SEVDA DEMİREL'İN ÖFKESİ HALA GEÇMEMİŞ

Yıllar önce canlı yayında Hande Ataizi'ne tokat atan Sevda Demirel, Hande'nin fiziğini övenlere "Benim fiziğim daha güzel" diyerek güzel oyuncuya bir kez daha meydan okudu.

Tarih : 23 Temmuz 2017, 10:30
Puan Ver : Hande Ataizi'ni Tokatlayan Sevda Demirel'in Öfkesi Hala Geçmemiş(9/10)5

Oyuncu Hande Ataizi'nin fiziğini övenler için Instagram'dan yorum yapan şarkıcı Sevda Demirel "Benim fiziğim daha güzel o ne biçim göbek yılan gibi" diyerek meydan okudu. Demirel'in bu çıkışı, akıllara Hande Ataizi'ne attığı tokat getirdi.

"O NASIL GÖBEK YILAN YUTMUŞ GİBİ"

44 yaşında olmasına rağmen Hande Ataizi'nin fiziği çok güzel diyen magazinci Müge Gülşen'e cevap Sevda Demirel'den geldi. Demirel "Ben 45 yaşındayım. Benim fiziğim daha güzel. O nasıl göbek yılan yurmuş gibi" dedi.

işte Sevda Demirel'in o yorumu:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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