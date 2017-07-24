Hande Yener, Sebastian Beach'den Kalan 39 Bin Tl'lik Borcu İçin İcraya Verildi
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Hande Yener, Sebastian Beach'den Kalan 39 Bin TL'lik Borcu İçin İcraya Verildi

HANDE YENER, SEBASTİAN BEACH'DEN KALAN 39 BİN TL'LİK BORCU İÇİN İCRAYA VERİLDİ

2015-2016 yazında işlettiği Sebastian Beach Club'dan istediği parayı kazanamayınca mekanı kapatan Hande Yener, Sebastian Beach'den kalan 39 bin liralık borç nedeniyle icraya verildi.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 00:00
Puan Ver : Hande Yener, Sebastian Beach'den Kalan 39 Bin Tl'lik Borcu İçin İcraya Verildi(7/10)3

Kıyafetlerine servet harcayan ve bu yaz İzmir-Çeşme'de Neo By Hande Yener'i adlı mekanı açan Hande Yener, 2015 ve 2016 yazında Bodrum-Yalıkavak'ta işlettiği ancak hedeflediği kara ulaşamadığı için kapattığı Sebastian Beach Club yüzünden icraya verildi.

BİR YILDIR ÖDEMİYOR

Posta'nın haberine göre Hande Yener, Yalıkavak'taki Sebastian Beach Club için Ayvalık'taki balıkçı Nafi Başkurt'dan 39 bin liralık deniz ürünü almış. Parayı bir yıldır ödemiyormuş.

"TELEFONLARIMA ÇIKMIYOR"

Nafi Başkurt, "Hande Hanım telefonuma çıkmıyor. Çareyi icraya vermekte buldum" diyor.

KIYAFETE SERVET HARCAMIŞ

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde İstanbul'daki Şehitler Köprüsü'nde binlerce kişinin katıldığı anma töreni yapılmıştı. Hande Yener de törene gelmişti.

Hande, kıyafetlerini 15 Temmuz için özel hazırlatmış.

Hande Yener'in, Madonna'dan esinlerek seçtiği kıyafetinin toplam fiyatı 22 bin 395 lira.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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