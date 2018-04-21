Hangi İl Kaç Milletvekili Çıkarak? Ysk Listeyi Yayınladı, İşte Cevabı
Döviz Kurundaki Artışla İlgili Erdoğan'dan 'altın' Tavsiyesi!
Ak Partili Kavakçı'dan 'gülen' Yazısına Tepki: Babam Maksadını Aştı
24 Haziran'ın Perde Arkasını Anlattı: Bahçeli'yi Yolda Dinledim!
Antalya'da Korku Filmi Mutlu Sonla Bitti
Merakla Beklenen Sergi Açıldı, Erdoğan'ın Özel Eşyaları Da Var
Beşiktaşlı Tolga Zengin, Pfdk'ya Sevk Edildi
Adaylar Dikkat! Ysk Seçim İstifası İçin Son Tarihi Duyurdu
Yargıtay Listeyi Ysk'ya Verdi, İyi Parti Seçime Katılıyor!
Vatandaşlar Korkuya Kapıldı! Bitlis'te Devasa Boa Yılanı Görüntülendi
Tecavüze Yeltenen Eski Kocasının Cinsel Organını Kesti
Rejim Güçleri Muhaliflere Bomba Yağdırdı: 6 Ölü, 8 Yaralı
Çin'de Dehşet Anları! Ejderha Kayıkları Alabora Oldu
Kırmızı Listedeki Pkk'lı Terörist Öldürüldü
Galatasaray Zorlu Deplasmanda! 11'ler Belli Oldu
Ak Parti'den Tartışmalara Net Yorum: Akşener Diğer Seçime Hazırlansın!
Fetö'cü Enes Kanter Türkiye'ye Mi Geliyor
Bekareti İçin Hollywood'tan Teklif Almıştı, Şok Gerçek Ortaya Çıktı
Yıldırım Telefonla Aradığı Erdoğan'dan Cevap Alamadı!
Boğaz'da Hareketli Saatler! Rus Savaş Gemileri Peş Peşe Geçti

Hangi il kaç milletvekili çıkarak? YSK listeyi yayınladı, işte cevabı

HANGİ İL KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARAK? YSK LİSTEYİ YAYINLADI, İŞTE CEVABI

YSK 24 Haziran'daki erken seçimde hangi ilin kaç milletvekili çıkaracağını yayınladığı listeyle duyurdu. Bayburt ve Ağrı'nın vekil sayıları 1'e düştü.

Tarih : 21 Nisan 2018, 23:10
Puan Ver : Hangi İl Kaç Milletvekili Çıkarak? Ysk Listeyi Yayınladı, İşte Cevabı(9/10)5

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran'daki erken seçimle ilgili iki kritik karar aldı. Bugünkü mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre YSK, aday olabilmek isteyen kamu görevlileri ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının en geç 26 Nisan Perşembe günü saat 17.00'ye kadar ayrılma dilekçelerini vermelerini istedi.

BAYBURT VE AĞRI'NIN MİLLETVEKİLİ SAYISI BİRE DÜŞTÜ

YSK, illerin çıkaracakları milletvekili sayısını 31 Aralık 2017 tarihli nüfus bilgileri ışığında yeniden belirledi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısındaki karara göre, İstanbul 98, Ankara 36, İzmir 28 vekil çıkaracak. İstanbul, Eskişehir'in çıkaracağı vekil sayısı, Temmuz ayında ilan edilen listeye göre 1 artarken, Bayburt ve Ağrı'nın vekil sayıları 1'er düştü.

İSTİFA İÇİN BEŞ GÜN VAR

YSK'nın 262 sayılı kararıyla, kamu görevlilerinin istifa etmesi gerekenler için son tarih, beş gün sonrası 26 Nisan saat 17.00 olarak belirlendi. YSK kararında, TBMM'nin genel seçimlerin yenilenmesi ve seçimin 24 Haziran'da yapılmasına ilişkin kararın 20 Nisan'daki birleşimde kararlaştırıldığı ve bu kararın aynı gün mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandığı vurgulandı. YSK kararında, kamu görevlilerinden adaylık için istifa edeceklerin ve emeklilik dilekçesi vererek ayrılacak olanların en geç 26 Nisan Perşembe gününe kadar dilekçelerini kurumlarına vermeleri istendi.

İşte YSK'nın yayınladığı liste:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hangi  İl  Kaç  Milletvekili  Çıkarak  Ysk  Listeyi  Yayınladı  İşte  Cevabı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER