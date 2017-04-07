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hangi tuzu tüketmeliyiz?

HANGİ TUZU TÜKETMELİYİZ?

Son yıllarda tuz seçenekleri arttı…

Tarih : 07 Nisan 2017, 10:56
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Son yıllarda tuz seçenekleri arttı… En popüler olanları ise Himalaya ve kaya tuzu… Üstelik her ikisinin de klasik tuzdan daha sağlıklı oldukları iddia ediliyor. Peki, bu iddia ne kadar doğru? Hangi tuzu tüketmeliyiz?



İşte bu konuda bilinmesi gerekenleri İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk anlattı.



Hipertansiyon, kalp damar hastalıkları ve felçlerin en önemli önlenebilir nedenlerinden biridir. Hipertansiyonun en önemli risk faktörü ise aşırı tuz tüketimidir. Dünya Sağlık Örgütü 2010 yılında küresel ölümlerin %13'ünün hipertansiyona bağlı olarak geliştiğini, günlük tuz alımı ne kadar azaltılırsa, hipertansiyona bağlı felç ve kalp damar hastalıklarının o kadar çok azalacağını bildirmiştir. Dünya Sağlık Örgütü günde en fazla 5 gram tuz alımını önermektedir. Diyetle alınan tuzun kimyasal ismi sodyum klorürdür. Diyet tuzunun %60'ı klor, %40'ı ise sodyumdan oluşmaktadır. Günlük olarak tüketilen rafine tuz %97,5 sodyum klorür, %2,5 kadar iyot ve topaklaşmayı önleyen katkı maddesinden oluşmaktadır (alüminyum hidroksit, kalsiyum karbonat, magnezyum karbonat gibi). Türkiye tuz tüketiminde Japonya'dan sonra ikinci sıradadır ve ortalama günlük tuz tüketimi 15 gramdan fazladır ve bu değer önerilen miktarın 3 katından daha fazladır.



 



kaynak:sabah








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