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Hangi Uygulama Marketi Daha Çok Kazandırıyor?
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hangi uygulama marketi daha çok kazandırıyor?

HANGİ UYGULAMA MARKETİ DAHA ÇOK KAZANDIRIYOR?

Mobil cihazlar, uygulama marketleri ile giderek daha yaygın şekilde kullanılıyor. Peki hangisi daha çok kazandırıyor?

Tarih : 18 Ocak 2017, 10:13
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Mobil cihazlar, uygulama marketleri ile giderek daha yaygın şekilde kullanılıyor. Peki hangisi daha çok kazandırıyor?



2007 yılından bu yana Google Play Store ve App Store uygulama marketleri hızla büyümeye devam ediyor. SensorTower'ın 2016 yılının son çeyreğine ait raporları ile mobil sektörün büyüklüğü tekrar gözler önüne serildi.



Peki hangisi daha çok kazandırıyor?



Öncelikle büyüme oranlarıyla başlayalım. 2015 yılına göre 2016 yılı içerisinde App Store'da %60 oranında gelir artışı yaşandı. Google Play Store tarafında ise bu rakam %82 seviyesinde.



Her iki mobil uygulama marketinin geliştiricilere kazandırdığı toplam rakam 8.7 milyar dolar seviyesinde. Bu rakamın içerisinde bulunduğumuz 2017 yılı içerisinde  10 milyar doları aşması bekleniyor.



Yüzdesel oranlar ile değerlendirecek olursak, Google Play Store için 2016 yılının çok daha kazançlı çıktığını söyleyebiliriz. Ancak rakamlar tersini söylüyor.



Google Play Store'da yaşanan %82'lik gelir artışı ile ulaşılan rakam 3.3 milyar dolar seviyesinde. Yani Google, geçtiğimiz yıl geliştiricilere 3.3 milyar dolar kazandırmış.



App Store ise pastanın büyük diliminin sahibi. %60'lık artış ile birlikte Apple geçtiğimiz yıl geliştiricilere 5.4 milyar dolar kazandırdı. Yani App Store tarafındaki yüzdesel artış daha az olsa da ulaşılan rakam Google Play Store'un neredeyse iki katı.



Bu pastadan en çok pay alan uygulamalar ise Spotify, Line, Netflix ve Tinder şeklinde. Hangi uygulama marketini daha başarılı buluyorsunuz?



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