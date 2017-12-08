ABD Başkanı Donald Trump Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyıp, büyükelçiliğin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatını verdikten bir gün sonra Beyaz Saray'daki Hanuka Bayramı kutlamasına katıldı. Trump, "İsrail halkının yanında olmaktan ve kalıcı bağımızı güçlendirmekten gururluyuz." dedi.

TRUMP, İLK KEZ YÖNETTİ

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Yahudi bayramı Hanuka nedeniyle yapılan özel etkinliği ilk kez yönetti.

KUDÜS KARARI ETKİNLİĞE DAMGA VURDU

Önceki gün Trump'ın aldığı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı yaklaşık 300 davetlinin katıldığı etkinliğe de damga vurdu.

Trump etkinliğin açılış konuşmasında "Bir nedenden dolayı bu odada çok fazla mutlu insan olduğunu biliyorum. Kudüs…Bu (etkinlik) bilhassa tarihe geçecek." ifadelerini kullandı. "KUDÜS KARARIMDAN GURURLUYUM"

Konuşmasında Trump, "Hanuka, dünya genelindeki Yahudi ailelerin geçmişin mucizelerini ve geleceğin umutlarını kutladığı bir zaman. İsrail halkının yanında olmaktan ve kalıcı bağımızı güçlendirmekten gururluyuz. Şu anda yaşananları ve Kudüs ile İsrail'in her yerindeki sevgiyi düşünüyorum" dedi.TRUMP AİLESİ TAM KADRO

Etkinliğe Trump ailesi tam kadro katıldı. First Lady Melania Trump, kızı Ivanka, ile çocuları Arabella, Joseph ile Theodeore da katıldı.

Kudüs planının sorumlusu olan damadı Jared Kushner de törende hazır bulundu.

Kaynak: haberinburada