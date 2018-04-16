Trump Bırakılmasını İstemişti, Abd'li Papaz Duruşmada Fenalık Geçirdi
Dev Derbinin Hakemi Belli Oldu
Borussia Dortmund'da Batshuayi Şoku! Sezonu Kapattı
Ünlü Market Zincirinin Ceo'su İstifa Etti
Dünya Kupasında Cinsel İçerikli Film Skandalı
Kocası Sokak Ortasında Vurmuştu, Acı Haber Geldi
Hapishane Kavgası Facia İle Sonuçlandı: 7 Ölü, 17 Yaralı
Kadıköy'de Büyük Yangın! Kara Dumanlar Gökyüzünü Kapladı
Kız Yurduna Giren Erkek Paniğe Neden Oldu! Yurt Ayağa Kalktı
İşte Dünyanın En Güvenli Otomobili! 15 Yıldır Ölümlü Kazaya Karışmadı
Iğdır'da Survivor Yarışmacısı Cumali İçin Cami Hoparlöründen Oy İstediler
Kimseyi Umursamadan Trende Cinsel İlişkiye Girdiler
Çoğunluğu Afrika'lı 37 Kaçak Göçmen, Kamyon Kasasında Üst Üste Yakalandı
Ermenistan'da Sular Durulmuyor! Binlerce Kişi Sokaklara Döküldü
Son Dakika! Rotterdam'daki Türk Konsolosluğuna Saldırı Planlayan 4 Kişi Gözaltında
Türkler Ve Rusları Ayırmayı Başardık Diyen Macron'a Rusya'dan Da Yanıt: Ayırmadı
Etnospor Kültür Festivali'ne Gelene Toki'den Ev Hediye Edilecek
Yunan Bakan'dan, Fetö'cü Askerlerle İlgili Skandal Açıklama
Kaymakam Safitürk'ü Şehit Eden Terörist, Duruşmada Kendini Ateşe Verdi
Her Sene Su Şenlikleri Yapılıyordu! Göl, Sular Çekilince Ovaya Dönüştü

Hapishane kavgası facia ile sonuçlandı: 7 ölü, 17 yaralı

HAPİSHANE KAVGASI FACİA İLE SONUÇLANDI: 7 ÖLÜ, 17 YARALI

ABD'nin South Carolina eyaletindeki en tehlikeli hapishanelerinden birinde çıkan kavgalarda en az yedi kişi yaşamını yitirirken 17 kişi de yaralandı.

Tarih : 16 Nisan 2018, 18:00
Puan Ver : Hapishane Kavgası Facia İle Sonuçlandı: 7 Ölü, 17 Yaralı(10/10)6

ABD'nin South Carolina eyaletinde bulunan Lee Correctional Institiuon adlı hapishanede çıkan kavga kısa sürede büyüyerek kontrol edilemez hale geldi. Kavga ile ilgili bilgi veren hapishane yetkilisi Jeff Taillon, Pazar gecesi üç farklı birimde başlayan kavgaların ardından en az yedi kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

ÇALIŞANLAR ZARAR GÖRMEDİ

Hapishane çalışanlarının zarar görmediği olayın ardından South Carolina'nın çeşitli yerlerinden birçok acil durum ekibi olay yerine gitti. Kavga sonrası 17 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hapishane  Kavgası  Facia  İle  Sonuçlandı  7  Ölü  17  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER