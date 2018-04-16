HAPİSHANE KAVGASI FACİA İLE SONUÇLANDI: 7 ÖLÜ, 17 YARALI
ABD'nin South Carolina eyaletindeki en tehlikeli hapishanelerinden birinde çıkan kavgalarda en az yedi kişi yaşamını yitirirken 17 kişi de yaralandı.
ABD'nin South Carolina eyaletinde bulunan Lee Correctional Institiuon adlı hapishanede çıkan kavga kısa sürede büyüyerek kontrol edilemez hale geldi. Kavga ile ilgili bilgi veren hapishane yetkilisi Jeff Taillon, Pazar gecesi üç farklı birimde başlayan kavgaların ardından en az yedi kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
ÇALIŞANLAR ZARAR GÖRMEDİ
Hapishane çalışanlarının zarar görmediği olayın ardından South Carolina'nın çeşitli yerlerinden birçok acil durum ekibi olay yerine gitti. Kavga sonrası 17 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
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