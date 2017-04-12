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hapisteki 11 yıl için 8 lira 80 kuruş tazminat

HAPİSTEKİ 11 YIL İÇİN 8 LİRA 80 KURUŞ TAZMİNAT

Hüseyin A., Dev-Sol davasında 11 yıl hapis yattı. 32 yıllık sürecin sonunda beraat etti. Devlete 1.2 milyon liralık dava açtı. Bilirkişi, dönemin asgari ücretinden tazminatı 8 milyon TL hesapladı, 6 sıfırı atıp “8 TL 80 kuruş” dedi.

Tarih : 12 Nisan 2017, 09:07
Puan Ver : Hapisteki 11 Yıl İçin 8 Lira 80 Kuruş Tazminat(10/10)8


Meslek Lisesi mezunu olan Hüseyin A., 20 yaşındayken 26 Mayıs 1980'de gözaltına alındı. Tutuklanan Hüseyin A.'ya, terör örgütü Dev-Sol'a üye olduğu gerekçesiyle sıkıyönetim mahkemesinde dava açıldı. Dava daha sonra Ağır Ceza'da devam etti. Hüseyin A., 1243 sanıkla birlikte tutuklu yargılandı. Yargılama sonucunda Hüseyin A., “öldürme, öldürmeye teşebbüs, kurşunlama, bombalama” gibi 13 ayrı suçtan beraat etti. “Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs” ile “sahte kimlik kullanma” suçlaması ise zamanaşımı ile sonuçlandı.





TAZMİNAT DAVASI AÇTI



Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre; Dev-Sol ana davası 32 yıl sonra sonuçlandı. 129 sanık beraat ederken, 39 sanık farklı cezalara çarptırıldı. Hüseyin A., gözaltında kaldığı ve tutuklu geçirdiği 11 yıl 59 gün için 200 bin TL maddi, 1 milyon TL de manevi olmak üzere toplam 1 milyon 200 bin TL'lik tazminat davası açtı.



Mahkeme, rapor için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi tarafından yapılan inceleme sonucunda hazırlanan raporda, davacı Hüseyin A.'nın talep edeceği maddi haklar tazminat tutarının 8.80 TL olduğu belirtildi.



O dönemin asgari ücreti üzerinden yapılan hesaplamada net tutarı 8 milyon 775 bin 471 lira olarak bulan bilirkişi, raporunda, “Bu tutardan 5803 sayılı yasa uyarınca 6 sıfır atılması halinde davacının maddi tazminat tutarının 8.80 TL mertebesinde olduğu anlaşılmaktadır” dedi. Ortaya çıkan miktara hukukçular da şaşırdı. Hüseyin A., 32 yıl süren Dev-Sol davasında 15 suçlamanın 13'ünden beraat etti, 2 suçlama zamanaşımından düştü. 11 yıl hapis yatan Hüseyin A., 1 milyon 200 bin liralık tazminat davası açtı. Bilirkişi, asgari ücretten hesap yapıp 6 sıfır atınca tazminat 8 lira 80 kuruş oldu.



 



kaynak:sözcü








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