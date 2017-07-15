"HAPİSTEN ÇIKINCA HEMEN EVLENECEĞİM" DİYEN DENİZ SEKİ, DÜĞÜNÜ ERTELEDİ
Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 3 yıla yakın hapis yatan Deniz Seki, hapisteyken "Çıkınca hemen evleneceğim" demişti. Maddi sıkıntılar çeken Seki, düğünü erteledi.
Uyuşturucu ticareti yapmaktan cezaevine düşen Deniz Seki, çocukluk aşkı Faruk Salman'dan evlilik teklifi almış ve tahliye olur olmaz nikah masasına oturma planları yapmıştı. Deniz Seki, düğünü erteledi.
MADDİ YETERSİZLİKLERDEN DOLAYI DÜĞÜNÜ ERTELEDİ
Tutuklu olduğu dönemde büyük maddi kayıp yaşayan Deniz Seki, yoğun iş teklifleri alırken evlenip balayına çıkmanın doğru olmadığını düşünerek, düğünü önümüzdeki yaz yapmaya karar verdi.
Kaynak: haberinburada
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