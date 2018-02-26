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Hapisten Kaçmak İçin Türkiye'ye Gelen Iraklı Baba Anneniz Öldü Deyip Çocuklarını Dilendirdi

HAPİSTEN KAÇMAK İÇİN TÜRKİYE'YE GELEN IRAKLI BABA ANNENİZ ÖLDÜ DEYİP ÇOCUKLARINI DİLENDİRDİ

Hapse girmemek için ülkesinden çocuklarıyla kaçarak Trabzon'a yerleşen Iraklı Raed Saed Abdullah karakolluk olunca annesiz 4 çocuğun dramı ortaya çıktı.

Tarih : 26 Şubat 2018, 09:50
Puan Ver : Hapisten Kaçmak İçin Türkiye'ye Gelen Iraklı Baba Anneniz Öldü Deyip Çocuklarını Dilendirdi(10/10)6

Dolandırıcılıktan hapse girmemek için 4 çocuğu ile birlikte ülkesinden Trabzon'a kaçan Iraklı Raed Saed Abdullah, bir süre sonra çoçuklarına "Anneniz öldü" diyerek dilendirmeye başladı. Abdullah bir çocuğunu topladığı parayı vermediği için dövünce çocuk polise gitti. Polis, Türkiye'ye 2 kez çocuklarını bulmak için gelen Iraklı anneye ulaşıp Trabzon'da çocukları annelerine teslim etti.

ANNELERİNİN YAŞAĞINI ÖĞRENDİLER

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yaşayan 4 çocuk babası Raed Saed Abdullah hakkında, çevresindeki insanları dolandırdığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı. Hapis yatmak istemeyen Abdullah, çareyi kaçmakta buldu. A.S. (13), M.S. (12), R.S. (10) ve H.S. (8) adlı çocuklarını da yanına alan Iraklı baba, 2017'nin nisan ayında, yasadışı yollardan sınırı geçip Trabzon'a geldi.

Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre Kemerkaya Mahallesi'nde bir ev kiralayan Abdullah, 4 çocuğuyla burada yaşamaya başladı. Dilendirdiği çocuklarının topladığı paralarla geçindiği öne sürülen Abdullah, çocuklara da unutmaları için annelerinin savaşta öldüğü yalanını söyledi.

POLİSE SIĞINIP YARDIM İSTEDİ

Anne Rua Alaa Mohammed ise eşi tarafından kaçırılan çocuklarının peşine düştü. 2 kez Türkiye'ye gelen ve polisten yardım isteyen genç kadın, eli boş ülkesine döndü. 22 Ocak'ta, dilendirilen çocuklardan M.S. Trabzon'da polise sığındı. Küçük çocuk, dilencilikten kazandığı parayı sakladığını iddia eden babasının kendisini dövdüğünü söyleyerek polisten yardım istedi. Çocuklarını Trabzon sokaklarında dilendiren ve toplanan paraları alkole harcadığı iddia edilen Abdullah, gözaltına alındı.

ANNE ÇOCUKLARINA KAVUŞTU, IRAK'A DÖNDÜ

Yapılan sorgulamada çocukların 'öldü' diye bildikleri annelerinin sağ olduğunu belirleyen Trabzon polisi, Irak'ta yaşayan Rua Alaa Mohammed'e ulaştı. Çocuklarının bulunduğu müjdesini alan Iraklı anne, geçen hafta Trabzon'a geldi. Çocukları vermemek için direnen babanın pasaportları gizlemesi üzerine, Trabzon İl Göç İdaresi'nden gerekli belgeler alınarak Iraklı anneye verildi. 4 çocuğunu yanına alan Rua Alaa Mohammed, otobüsle Bağdat'a gitti. Abdullah'ın ise sığınma talebinin reddedildiği ve sınırdışı edileceği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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