2003 yılında yayınlanan bir şarkı yarışmasında jüri olan Deniz Seki, cinayet işlediği ve cezaevinde yattığı ortaya çıkan yarışmacı Bayhan Gürhan hakkında "Bir popstarda olması gereken kriterleri biliyoruz ama asla olmaması gereken bir şey var. Bir popstar cinayet işleyemez. Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz" demişti.

"HERKES EKTİĞİNİ BİÇER"

Bayhan, bu yaşananlardan yıllar sonra uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hapis yatan Seki için "Herkes ettiğini biçer" diyerek şunları söylemişti: "Ben hangi suçtan olursa olsun cezaevine girmiş olan bir kişi için mutluluk duyamam. Ben de cezaevine girmiş bir kişiyim. Aradan geçen zamanda ıslah oldum. Deniz Seki de cezaevinde kendisi ile hesaplaşma yoluna gidecektir. Kendi vicdanı ile kendisi hakkında en iyi kararı yine kendisi verecektir."cezaevi

YILLAR SONRA BARIŞTILAR

Deniz Seki ve Bayhan aradan yıllar geçtikten sonra 6'ncı Dijital Dünyanın Enleri' ödül töreninde bir araya gelerek barıştılar.

Kaynak: haberinburada