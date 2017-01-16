Melih Gökçek'ten Darbe Komisyonuna Yanıt
Yeni Ağır Ceza Mahkemeleri Faaliyete Geçiyor
Diyarbakır Sur'da Patlama
Kararı Dünya Ticaret Örgütü Verecek
Hdp'li Vekil Nursel Aydoğan'a Bir Şok Daha
Hamit Altıntop Bandırmaspor Yolunda
Sokak Kedileri İçin 'köy' Kurdular
Vitiligo Nedir? Belirtileri Nelerdir? Nasıl Tedavi Edilir?
Velilerden Proje Okul Protestosu
İşte Kim Kardashian'ın Polis İfadesi
Suriyeli Muhaliflerden Astana'ya Katılma Kararı
Thy Uçağına Yıldırım İsabet Etti
Hükümetten Flaş Dolar Açıklaması!
'ölene Kadar' Dizisi Hakkındaki Şok İddiaya Cevap!
Teröristlerin İnleri Yerle Bir Edildi
Yusuf Namoğlu'ndan Aziz Yıldırım'a Yanıt
Hapşırmayı Önlemek İçin Bunu Yapın!
Brezilya'da Cezaevi İsyanlarının Bilançosu: 120 Ölü
Kremlin'den O Haberlere Yalanlama: Hazırlık Yok
Afyonkarahisar'da 11 Araçlık Zincirleme Kaza 18 Yaralı

hapşırmayı önlemek için bunu yapın!

HAPŞIRMAYI ÖNLEMEK İÇİN BUNU YAPIN!

Bu bilgiler hayatınızı tamamen değiştirecek...

Tarih : 16 Ocak 2017, 15:09
Puan Ver : Hapşırmayı Önlemek İçin Bunu Yapın!(6/10)5


Bu tavsiyeleri öğrendikten sonra bu zamana kadar bu tavsiyeler olmadan nasıl yaşadığınızı merak edeceksiniz...



iŞTE O ÖNERİLER...




1- Boğazınız gıdıklandığında kulağınızı kaşıyın.




2- Sivrisinek ısırığının kaşıntısını kesmek için ısırığın olduğu bölgeye deodorant sıkın.




3- Eğer umutsuz olmak üzere iseniz yumruğunuzu sıkın ve baş parmağınızı yumruğunuzun içine sokun ve sıkıca kavrayın.




4- Migreniniz varsa ellerinizi buzlu suyun içine sokun ve esnetin.




5- Dondurma baş ağrısı (soğuk bir şeyler yiyip içmenin sonucunda oluşan keskin baş ağrısı) yaşarsanız dilinizi üst damağınıza doğru bastırın.




6- Eğer yataktayken bile başınız dönüyorsa ayağınızın bir tanesini zemine koyun. Bu, beynin pozisyonunuzu yeniden hesaplamasına yardım edecektir.




7- Diş ağrınız varsa baş parmağınız ve işaret parmağınızın arasına buz sürün. Bu, ağrıyı yüzde 50 azaltacaktır.




8- Hapşırmayı önlemek için dilinizi dümdüz yapıp, dişlerinizin arkasına bastırın.




9- Araştırmalar gösteriyor ki; sol kulak müzik ve diğer sesleri seçmede daha iyiyken, sağ kulak ise kelimeleri ve konuşmayı daha iyi seçiyor.




10- Kendinizi uykulu hissettiğiniz zaman nefesinizi tutabildiğiniz kadar tutun ve bırakın.




11- Uyku konusunda sıkıntı yaşadığınızda, bir dakika hızlıca gözlerinizi kırpıştırın.




12- Burun tıkanıklığınız olduğu zaman yanınıza gece boyu bir soğan koyun.




13- Eğer gülmenizi durduramıyorsanız kendinize çimdik atın.




14- Yatmadan önce okuyacağınız bir konuşma, sabahleyin onu daha iyi hatırlamanızı sağlar.



15- Akne oluşumunu önlemek için duşun sonunda duş başlığınızı soğuğa ayarlayın. Soğuk su, gözenekleri kapatır. Kirlere ve bakterilere engel olur.



 



kaynak:habertürk






















Etiketler: Hapşırmayı  Önlemek  İçin  Bunu  Yapın    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER