HAREKET HALİNDEKİ ARACA TEKME ATMAYA KALKAN MOTOSİKLETLİ YERE SAVRULDU
E-5 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde kendisini sıkıştıran araca sinirlenip hareket halindeyken tekme atmaya çalışan motosiklet sürücüsü, kaza yaparak yere savruldu.
E-5 Karayolu Cevizlibağ mevkii Edirne istikametinde meydana gelen kazada plakasız motosiklet ile E-5'te seyreden Ali Demir, kendisini sıkıştıran otomobilin sürücüsü ile tartıştı. Seyir halindeyken araca tekme atmaya çalışan motosiklet sürücüsü, bir anda dengesini kaybetti. 2 otomobile çarparak devrilen motosikletten savrulan Ali Demir, bariyerlere çarparak yaralandı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.
KENDİSİNİ SIKIŞTIRAN SÜRÜCÜYE SİNİRLENDİ
Demir'in ayaklarında ve kollarında kırıkları olduğu öğrenildi. Kazanın sürücü Demir'in kendisini sıkıştıran aracın sürücüsüne sinirlenip, otomobile tekme atmaya çalışırken yaşandığı iddia edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, motosikletin kaldırılmasıyla normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: haberinburada
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