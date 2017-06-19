Fransa'nın başkenti Paris'in ünlü caddesi Şanselize'de bir araç alev aldı. Polis operasyonu devam ediyor



Paris polisinden yapılan açıklamada Fransa'nın başkenti Paris'teki Şanselize Caddesi'nde bir olay yaşandığı belirtildi ve halka bölgeden uzak durma çağrısı yapıldı.







Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, cumhurbaşkanlığı sarayı yakınındaki bölge polis kordonu altına alındı. Bölgede bir de aracın yandığı ifade edildi.







kaynak:habertürk