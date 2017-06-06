

Harley-Davidson'ın bazı modellerin benzin deposunda yaşanan sızıntı nedeniyle 57 bin motosikleti geri çağırmaya hazırlandığı bildirildi.



Şirketten yapılan açıklamada, benzin deposundaki sorunun motoru soğutan donanımın yanlış monte edilmesinden kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Habertürk'te yer alan habere göre arıza nedeniyle iki kaza vakası bildirildiğini duyuran şirket, arıza ücretsiz olarak giderildikten sonra motosikletleri sahiplerine yeniden teslim edecek. Şirketin açıklamasında, "Bu müşterilerin güvenliği için gönüllü bir geri çağırma" denildi.







kaynak:sabah