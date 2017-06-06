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harley-davidson'dan flaş karar

HARLEY-DAVİDSON'DAN FLAŞ KARAR

Dünyanın başlıca motosiklet üreticilerinden Harley-Davidson, benzin deposunda yaşanan arıza nedeniyle dünya çapında 57 bin motosikleti geri çağıracak.

Tarih : 06 Haziran 2017, 10:38
Puan Ver : Harley-Davidson'dan Flaş Karar(8/10)5


Harley-Davidson'ın bazı modellerin benzin deposunda yaşanan sızıntı nedeniyle 57 bin motosikleti geri çağırmaya hazırlandığı bildirildi.



Şirketten yapılan açıklamada, benzin deposundaki sorunun motoru soğutan donanımın yanlış monte edilmesinden kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Habertürk'te yer alan habere göre arıza nedeniyle iki kaza vakası bildirildiğini duyuran şirket, arıza ücretsiz olarak giderildikten sonra motosikletleri sahiplerine yeniden teslim edecek. Şirketin açıklamasında, "Bu müşterilerin güvenliği için gönüllü bir geri çağırma" denildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Harley-Davidson  Dan  Flaş  Karar    haber

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