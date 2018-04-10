Tottenham'ın golcü futbolcusu Harry Kane, Stoke City karşısında attığı golün kendi hanesine yazılmasını talep ederek, "Kızımın üzerine yemin ederim ki topa temas ettim" açıklamasını yaptı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen ve gol krallığı yarışında Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah ile rakip olan Harry Kane'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

24 yaşındaki İngiliz futbolcu, Stoke City ile karşılaştıkları mücadelede takıma galibiyeti getiren golü atmış ancak topa temas etmediği gerekçesiyle skor Christian Eriksen'e yazılmıştı.

"O POZİSYONDA TOPA DOKUNDUM"

Gol krallığı yarışında Salah (29 gol) ile rakip olan Kane, pozisyon hakkında şu yorumu yaptı:

Kızımın üzerine yemin ederim ki o pozisyonda topa dokundum.

Tottenham yönetiminin de konuyla ilgili federasyona başvuruda bulunduğu belirtilirken, golün Kane'e yazılması durumunda İngiliz futbolcunun gol sayısı 25'e yükselecek.

Kaynak: haberinburada