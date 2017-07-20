HARUN KOLÇAK, ÖLÜMÜNDEN 4 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI
Prostat kanseri sebebiyle bu gece hayatını kaybeden Harun Kolçak, 15 Temmuz'da doğum gününü kutlayarak sevenlerinin yüzünü güldürmüştü.
Türk pop müziğinde unutulmaz bir yer edinen Harun Kolçak'tan gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu.
Kolçak vefatından 4 gün önce 15 Temmuz'da gerçekleşen doğum günü kutlamasından bir kareyi sosyal medyada paylaşmış ve hastalığına adeta meydan okumuştu.
DOĞUM GÜNÜNDEN 4 GÜN SONRA VEFAT ETTİ
15 Temmuz'da doğum gününü kutlayan ve yakın çevresine "Bu yıl doğum günümü kutlamayacağım" diyen Harun Kolçak, doğum gününden 4 gün sonra hayatını kaybetti.
SON GÜNLERDE "KANSERİ YENDİM" DİYORDU
Harun Kolçak'ın son günlerde moralinin iyi olduğu öğrenildi. Ünlü sanatçı, "kanseri yendim" derken, ailesi ve yakınları ise Kolçak'ın fiziksel olarak zayıfladığını söylüyorlardı.
İşte ünlü sanatçının doğum gününde yaptığı o paylaşım:
62 yaşındaki pop müziği sanatçısı Harun Kolçak prostat kanseri nedeniyle 3 yıldır tedavi görüyordu.
Kaynak: haberinburada
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