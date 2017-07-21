HARUN KOLÇAK'IN AHMET KAYA İLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, önceki gün yaşamını yitiren Harun Kolçak'la aynı yemek masasında oldukları bir fotoğrafı paylaştı.
Bir süredir prostat kanseri tedavisi gören şarkıcı Harun Kolçak, önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberiyle sevenlerini yasa boğan Harun Kolçak'la ilgili Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya da sürpriz bir fotoğraf paylaştı.
"SEVGİLİ KUMAM, CANIM HARUN"
Harun Kolçak'ın kendileriyle beraber aynı masada oturduğu bir fotoğrafı, "Sevgili kumam, canım Harun; Güzelim varlığını çok özleyeceğim. Sadece sen değilsin bu dünyaya kırgın olan. Hepimizi çok kırdılar, kırıyorlar. İzlerin kalacak yanımızda ve hayatımızda. Yani, sen de kalacaksın bu tarafta..." notuyla paylaşan Gülten Kaya'ya çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
İşte Gülten Kaya'nın o paylaşımı;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Deprem Felaketini Yaşayan Türkler, Bodrum'a Böyle Geldi
- Suikast Timinin Hain Lideri İtiraf Etti! Darbeden Haberi Varmış
- Şehzadeler Şehrinin 'selfieci Şehzade'sinin Başına Gelmeyen Kalmadı!
- Ruhsat Alabilmek İçin 5 Katlı Binaya 3 Katlık Yangın Merdiveni Yaptılar
- Bodrum'daki Depremin Ardından Ufo Paniği Kamerada!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Mescid-İ Aksa İçin Bütün İslam Dünyası Ayağa Kalktı
- Kudüs'te 'öfke Cuması': İsrail Polisinden 50 Yaş Altı Erkeklere Yasak!
- Ülkenin Yüzde 85'i Ayaklandı! Venezuela Yanıyor, Başkan Maduro Görmüyor
- İtfaiye Ekipleri Ölmek Üzere Olan Köpeği Böyle Hayata Döndürdü
- Salvador Dali'nin Mezarı Dna Testi İçin Açıldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar