62 yaşında prostat kanserine yenik düşerek hayatını kaybeden Harun Kolçak'ın cenazesinde herkes telefonlarıyla fotoğraf çekildi. Bu görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

İstanbul'da geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Harun Kolçak, Bursa'nın Gemlik ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeden günler sonra hatıra fotoğrafı ve selfie çekenlerin görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntüler tepkilere neden oldu.

"YAZIK ÇOK YAZIK"

Harun Kolçak'ın cenazesi, geçtiğimiz cuma günü Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Asım Kocabıyık Camisi'nde düzenlenen törenin ardından annesinin yanında toprağa verildi. Harun Kolçak'ın cenazesinde selfie yarışı yapılınca sosyal medya kullanıcıları "Yazık çok yazık" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: haberinburada