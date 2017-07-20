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Harun Kolçak'ın Doktoru: Tüm Müdahaleye Rağmen Kaybettik!

HARUN KOLÇAK'IN DOKTORU: TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KAYBETTİK!

Harun Kolçak'ın ölmeden önce çektirdiği son fotoğrafta yer alan doktoru Prof. Dr. Oktar Asoğlu, "Prostat kanseriyle mücadele ediyordu. Bütün tıbbi müdahaleye rağmen kendisini kaybettik." dedi.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 00:20
Puan Ver : Harun Kolçak'ın Doktoru: Tüm Müdahaleye Rağmen Kaybettik!(5/10)1

Prostat kanseri tedavisi gören ünlü pop müziği sanatçısı Harun Kolçak, hayatını kaybetti. Kolçak, vefat etmeden 4 gün önce doğum gününde doktoru Prof. Dr. Oktar Asoğlu ile çektiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşmıştı. Kolçak'ın son paylaşımı da bu oldu.

"TÜRK HALKININ BAŞI SAĞOLSUN"

Vefat haberini canlı yayına bağlanarak doğrulayan ve Kolçak'ın son fotoğrafına yer alan doktoru Asoğlu ise şunları söyledi:

Türk halkının ve herkesin başı sağolsun. Sevgili Harun Kolçak'ı bugün kaybettik. Yarım saat kadar önce kaybetik. Kendisi uzun zamandır sürdürdüğü savaşı kaybetmiş bulunuyor. Bütün dostları bu süreçte onunla beraberdi. Ancak bazen yaşam savaşını insanlar her şeye rağmen sürdüremeyebiliyorlar. Ve şu an kendisini kaybettik.

"TABİ İNSANLARIN REZERVLERİ TÜKENİYOR"

Uzun zamandır prostat kanseriyle mücadele ediyordu. Önemli bir mücadele verdi. Tabi insanın rezervleri tükeniyor bir zamandan sonra. Yapılan bütün tıbbi müdahaleye rağmen kendisini kaybettik.

İşte Kolçak'ın son fotoğrafı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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