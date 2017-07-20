HARUN KOLÇAK'IN DOKTORU: TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KAYBETTİK!
Harun Kolçak'ın ölmeden önce çektirdiği son fotoğrafta yer alan doktoru Prof. Dr. Oktar Asoğlu, "Prostat kanseriyle mücadele ediyordu. Bütün tıbbi müdahaleye rağmen kendisini kaybettik." dedi.
Prostat kanseri tedavisi gören ünlü pop müziği sanatçısı Harun Kolçak, hayatını kaybetti. Kolçak, vefat etmeden 4 gün önce doğum gününde doktoru Prof. Dr. Oktar Asoğlu ile çektiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşmıştı. Kolçak'ın son paylaşımı da bu oldu.
"TÜRK HALKININ BAŞI SAĞOLSUN"
Vefat haberini canlı yayına bağlanarak doğrulayan ve Kolçak'ın son fotoğrafına yer alan doktoru Asoğlu ise şunları söyledi:
Türk halkının ve herkesin başı sağolsun. Sevgili Harun Kolçak'ı bugün kaybettik. Yarım saat kadar önce kaybetik. Kendisi uzun zamandır sürdürdüğü savaşı kaybetmiş bulunuyor. Bütün dostları bu süreçte onunla beraberdi. Ancak bazen yaşam savaşını insanlar her şeye rağmen sürdüremeyebiliyorlar. Ve şu an kendisini kaybettik.
"TABİ İNSANLARIN REZERVLERİ TÜKENİYOR"
Uzun zamandır prostat kanseriyle mücadele ediyordu. Önemli bir mücadele verdi. Tabi insanın rezervleri tükeniyor bir zamandan sonra. Yapılan bütün tıbbi müdahaleye rağmen kendisini kaybettik.
İşte Kolçak'ın son fotoğrafı:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Boşanma Sürecinde Olduğu Eşinin Aracına Bomba Düzeneği Yerleştiren Koca Tutuklandı
- Gazeteci Mehmet Tezkan'ın Canlı Yayında Dudağı Kanadı
- Şırnak'ta Çıkan Çatışmada 26 Pkk'lı Terörist Öldürüldü
- Motosikletiyle Aşırı Hız Yapan Genç Otomobille Kafa Kafaya Çarpışarak Can Verdi
- Deaş'lı Canlı Bomba, Üzerinde 5 Kilo Tnt İle Yakalandı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Fransa'da Seyyar Satıcı Kendisini Yakalayan Polisleri Anahtarlıkla Dövdü
- Suudi Arabistan'da Kısa Eteği Nedeniyle Gözaltına Alınan Kadın Serbest Bırakıldı
- Düğünde Havaya Ateş Açtı Silahı Beline Koyarken Küçük Kızı Kafasından Vurdu
- İran, Abd'nin Yeni Ambargolarına Karşı Nükleer Füze Kartını Ortaya Sürdü
- Venezuaella'da Polis Aracının Göstericileri Ezdiği Anların Görüntüleri Ortaya Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar