Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!
Beşiktaş, Titi İle Anlaştı
Dolar Mb Kararları Öncesi Hafif Zayıfladı
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak.. Ösym'den Lys Açıklaması
Suudi Arabistan'da Terör Saldırısı: 1 Binbaşı Öldü
Samsun'da Feci Kaza! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Herkes Lastik Değiştirmeye Başlayınca Ortaya Çıktı
Karlov'un Ucu Kıbrıs'a Uzandı
Testi Geçemeyenin Ehliyeti Geri Alınacak
Adil Öksüz'ün Kasası İzmir'de Yakalandı
Şırnak'ta Tabura Roketatarlı Saldırı !
Galaxy Note 8 Ne Zaman Tanıtılacak?
Windows Phone'un Pazar Payı Sıfıra İnecek
Avrupa'daki En Büyük Elektronik Arşivlerden Biri Artık Online
Facebook'ta Kameranız Kendi Kendine Açılıyor Olabilir Mi?
Toki'nin Yüzde 20 İndirim Kampanyası Ne Zaman?

hasan ali kaldırım, bundesliga'ya gidiyor

HASAN ALİ KALDIRIM, BUNDESLİGA'YA GİDİYOR

Fenerbahçe ile kontratı sona eren ve yeni sözleşme için yönetimle anlaşamayan Hasan Ali Kaldırım, Bundeliga'da takım arıyor.

Tarih : 10 Haziran 2017, 10:47
Puan Ver : Hasan Ali Kaldırım, Bundesliga'ya Gidiyor(8/10)7




Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım'ın resti sonrasında menajer Ahmet Bulut'la yollarını ayıran Hasan Ali Kaldırım, bir süredir çalıştığı Avusturyalı menajerden de ayrılıp Alman Rogon menajerlik firmasıyla anlaştı. Rogon, kontratı sona eren ancak henüz anlaşma sağlanamayan ay-yıldızlı sol bek için Bundesliga'da takım arıyor.

 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Hasan  Ali  Kaldırım  Bundesliga  Ya  Gidiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER