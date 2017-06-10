HASAN ALİ KALDIRIM, BUNDESLİGA'YA GİDİYOR
Fenerbahçe ile kontratı sona eren ve yeni sözleşme için yönetimle anlaşamayan Hasan Ali Kaldırım, Bundeliga'da takım arıyor.
Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım'ın resti sonrasında menajer Ahmet Bulut'la yollarını ayıran Hasan Ali Kaldırım, bir süredir çalıştığı Avusturyalı menajerden de ayrılıp Alman Rogon menajerlik firmasıyla anlaştı. Rogon, kontratı sona eren ancak henüz anlaşma sağlanamayan ay-yıldızlı sol bek için Bundesliga'da takım arıyor.
kaynak:sabah
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