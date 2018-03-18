İngiltere'de Şov Yapan Cenk: Ellerimi Hissetmiyorum
Survivor'da Gergin Anlar! Sema'yı Zor Tuttular
İzne Gelen Asker, Ahırda Boynundan Asılı Halde Bulundu
Mhp'de Kurultay Günü! Bahçeli Tek Aday
Bu Hafta Yatırımcısına En Çok Kazandıran Dolar Oldu
Karamollaoğlu: Şartlarımız Yerine Getirilirse Seçim İttifakını Oturur Konuşuruz
Teröristlere Baskın! 2 Sığınak Dolusu El Yapımı Patlayıcı Bulundu
Tsk Envanterini Güçlendiriyor! İki Anka Daha Teslim Edildi
Fetö'cülerden Alınmıştı, İlk Altın Üretildi
Afrin'de Kontrolün Sağlanmasının Ardından Erdoğan'dan İlk Açıklama!
Çöken İstinat Duvarı 6 Aracı Hurdaya Çevirdi, Binalar Boşaltıldı
Nagatomo'dan Sonra Bir Samuray Daha Geliyor
'trump İle İlişkiye Girdim' Diyen Cinsel İçerikli Film Yıldızına Şok!
Namaz Kılıp Yola Çıktılar! Öso'yu Gören Halk, Zılgıtlarla Karşıladı
Fbı'yı Hedef Alan Trump İçin Abd'de Acil Toplantı Çağrısı!
Hasan Şaş 90+4'te Çileden Çıktı
İngiliz Ekibi, Kadıköy'de Yıldız Futbolcuyu Takip Etti
Mayoyla Sahneye Çıkan Hadise, Dekoltenin Sınırlarını Zorladı
Çiftlik Bank Buz Dağının Görünen Yüzü! Asıl Tehlike Başka
El Ele Göz Göze Paylaşımlar Yapıyordu! 1 Haftada Yeni Aşka Yelken Açtı

Hasan Şaş 90+4'te çileden çıktı

HASAN ŞAŞ 90+4'TE ÇİLEDEN ÇIKTI

Galatasaray antrenörü Hasan Şaş, Fenerbahçe derbisinde kaçan gol sonrası sinirden çimleri dövdü.

Tarih : 18 Mart 2018, 10:40
Puan Ver : Hasan Şaş 90+4'te Çileden Çıktı(5/10)1

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalırken maçın son anlarında Sarı-Kırmızılılar adına kaçan gol adeta saç baş yoldurttu.

Kadıköy'de oynanan mücadelenin 90+4. dakikasında Fenerbahçe ceza sahası için topla buluşan Tolga Ciğerci müsait pozisyonda topu kaleci Volkan Demirel'e nişanladı.

HASAN ŞAŞ, ÇİMLERİ DÖVDÜ

Pozisyon sonrası Galatasaray teknik heyetinde yardımcı antrenör Hasan Şaş büyük üzüntü yaşadı. Kaçan gol sonrası çılgına dönen Hasan Şaş çimleri dövdü. Şaş'ın bu hareketi kameralara yansırken gecenin en çok konuşulan olayları arasında yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hasan  Şaş  90+4  Te  Çileden  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER