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Hasan Şaş ve Ümit Davala Fatih Terim'in Yardımcıları Oldular!

HASAN ŞAŞ VE ÜMİT DAVALA FATİH TERİM'İN YARDIMCILARI OLDULAR!

Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcılığına Hasan Gökhan Şaş, Ümit Davala ve Claudio Taffarel'i getirdiği Kamuyu Aydınlatma Platfomu'na bildirdi.

Tarih : 05 Ocak 2018, 01:20
Puan Ver : Hasan Şaş Ve Ümit Davala Fatih Terim'in Yardımcıları Oldular!(5/10)1

Galatasaray, Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevi için Hasan Şaş ile Ümit Davala, Kaleci Antrenörlüğü için ise Claudio Taffarel ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcıları gün geçtikçe belli olmaya devam ediyor. Levent Şahin ile Claudio Taffarel'in kesinleşmesinin ardından iki isim daha belli oldu. Daha önce Terim ile de çalışan Hasan Şaş ile Ümit Davala Terim'in yeni ekibinde de yer aldı.

TERİM GALATASARAY'IN ESKİ YILDIZLARIYLA TEMAS HALİNDE

Böylece Taffarel ve Levent Şahin'in ardından 2 isim daha Terim'in ekibine dahil oldu. Fatih Terim'in Gökhan Zan, Necati Ateş, Elmander ve Hamit Altıntop ile de temas halinde olduğu ve yeni dönemde geniş bir ekip ile çalışmak istediği ifade edildi.KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray, yardımcı antrenörlük görevleri için Hasan Şaş, Ümit Davala ve Claudio Taffarel ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İşte KAP'a yapılan açıklama:

Şirketimiz Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevi için Hasan Gökhan Şaş ve Ümit Davala ile, Futbol A Takımı Kaleci Antrenörlüğü görevi için Claudio Andre Taffarel ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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