Hasankeyf'te evleri teslim edilmeyen vatandaşlar, evlerinden çıkarılmak istenince isyan etti. Çocuklarını okula göndermeyen Hasankeyfliler, yürüyüş düzenledi. Polis, vatandaşlara müdahale etti.

Ilısu Barajının tamamlanmasının ardından Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bir yandan yeni yerleşim biriminde çalışmalar devam ederken, evler teslim edilmeden vatandaşların çıkarılmak istenmesi olaylara neden oldu.

"EVLERİMİZ TESLİM EDİLMEDEN EVDEN ÇIKMAMIZ İSTENİYOR"

Sabah evlerinin yıkılmaması için yürüyüş yapan ve basın açıklaması yapmak isteyen vatandaşlara polis müdahale etti. Yolu trafiğe kapatıp oturma eylemi yapan Hasankeyfliler "Henüz yeni yerde evler ve iş yerleri teslim edilmedi. DSİ şimdiden evlerimiz ve iş yerlerimizden çıkmamızı istiyor. Bu haksızlıktır" diyerek yürüyüş düzenledi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Çocuklarını da okula göndermeyen Hasankeyfliler, Kaymakamlığa yürümek istedi. Polisin izin vermemesi üzerine yolda oturma eylemi yapan vatandaşlara polis biber gazı ile müdahale etti.

Kaynak: haberinburada