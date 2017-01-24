Kaymakamlar Sınavı Nasıl Kazandıklarını İtiraf Etti
Erdoğan'dan Afrika'da Fetö Uyarısı!
Pakistan'dan Karadan Karaya Füze Denemesi
Fenerbahçe İçin Flaş İddia: Charlie Adam!
İran'dan Türkiye'ye Doğalgaz İndirimi
Akom'dan İstanbul İçin Kritik Uyarı Geldi
İngiltere Başbakanı Türkiye'ye Geliyor
Nakit Ödemeye Bye Bye Diyoruz!
İran'dan Kritik Türkiye Açıklaması!
Yerli Otoda Bir Değil Dört Babayiğit Olacak
Açıkalın, Müge Dağıstanlı'ya Evlenme Teklif Etti
Beşiktaş'tan Demba Ba Bombası!
Ardahan'da Cumhurbaşkanına Hakarete 5 Tutuklama
Fetö'den Aranan Kadın Cezaevinde Yakalandı
Diş Fırçası Asla Islatılmamalı Çünkü…
Merkez'in Faiz Kararına Dolar Nasıl Tepki Verdi?
Hasankeyf'te Pkk'nın Silahları Bulundu
'saddam'ın Saray'ı Deaş'tan Alındı
Galatasaray'da Chedjou Affedildi!
Merkez Bankasından Faiz Kararı

HASANKEYF'TE PKK'NIN SİLAHLARI BULUNDU


HASANKEYF'TE PKK'NIN SİLAHLARI BULUNDU
Tarih : 24 Ocak 2017, 15:47
Puan Ver : Hasankeyf'te Pkk'nın Silahları Bulundu(10/10)11


Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Hasankeyf İlçesi kırsalında örgüte ait sığınak içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulunduğu belirtildi. Valilik açıklamasında şöyle denildi:



"Halkımızın da desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadeleye aralıksız olarak devam edilmektedir. Bu kapsamda, 24 Ocak 2017 günü Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan sözde Mava alanında bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, hazırlanmış olabilecek sığınak, barınak ve depo alanlarını tespit ederek bölgenin bölücü terör örgütü mensuplarından temizlenmesini sağlamak maksadıyla icra edilen operasyon faaliyetinde bulunan sığınak içerisinde; 1 adet büyük telsiz, 1 adet Vallon 1620 marka mayın dedektörü, 2 adet RPG-11 Roketatar silahı, 2 adet RPG-7 Roketatar silahı, 2 adet Bixi Makinalı Tüfek, 2 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 4 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 3 adet M-1 Piyade Tüfeği, 1 adet G-3 Piyade Tüfeği, 15 adet el bombası tapası, 7 adet el bombası gövdesi, 1 adet el bombası, 14 adet roketatar sevk fişeği, 8 adet anti tank RPG-7 mühimmatı, 4 adet bixi makinalı tüfek namlusu, 1 adet kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, bin 32 adet bixi makinalı tüfek mühimmatı, 100 adet kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 20 adet G-3 piyade tüfeği mühimmatı, 20 adet elektrikli fünye, 1 adet anti personel mayını, 1 adet tripot ayak (Fotoğraf makinası ve Kamera için), 5 adet anahtar sistemli ve telsiz komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet güneş paneli, 5 adet 50 cm. fermuar, 1 adet mezro, 1 adet makas ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği olabileceklere el konulmuş, diğerleri Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile imha edilerek adli tahkikata başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir."



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Hasankeyf  Te  Pkk  Nın  Silahları  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER