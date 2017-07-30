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Hasret'in 7 Yıllık Yalnızlığı Bitirmek İçin Kıtalar Arası Çalışma!

Hasret'in 7 yıllık yalnızlığı bitirmek için kıtalar arası çalışma!

HASRET'İN 7 YILLIK YALNIZLIĞI BİTİRMEK İÇİN KITALAR ARASI ÇALIŞMA!

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 7 yıldır yalnız yaşayan 'Hasret' adlı benekli jaguar için Afrika'dan sonra Güney Amerika'da eş aranıyor.

Tarih : 30 Temmuz 2017, 14:50
Puan Ver : Hasret'in 7 Yıllık Yalnızlığı Bitirmek İçin Kıtalar Arası Çalışma!(8/10)4

Yüzölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada dördüncü sırada yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 10 yıllık benekli jaguar Hasret için aylardır eş aranıyor.

TÜRÜ BAKIMINDAN TÜRKİYE'DE TEK

Almanya'nın Duisburg kentinden 5 yıl önce getirilen ve türü bakımından Türkiye'de tek olan 7 yaşındaki dişi jaguara eş bulmak için Türkiye'nin çeşitli illerindeki hayvanat bahçeleriyle iletişime geçen hayvanat bahçesi yetkilileri, yurt dışındaki girişimlerinden de sonuç alamadı.

YALNIZLIK YÜZÜNDEN KEYİFSİZLEŞTİ

Son olarak Afrika'ya yönelen hayvanat bahçesi yetkilileri, buradaki girişimlerinde de benekli erkek jaguar bulamadı. Yaklaşık 2 yıldır eş aranan jaguar, kendisi için hazırlanan özel kafeste tüm ihtiyaçları karşılanmasına rağmen yalnızlık çekiyor. Keyifsiz ve mutsuz olduğu gözlenen jaguar günlerini yatarak geçiriyor.

HASRET'E UYGUN EŞ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Hasret'in keyfini yerine getirmek için yoğun çaba sarf eden hayvanat bahçesi yetkilileri, son olarak Güney Amerika ülkelerini taramaya başladı. Güney Amerika'daki ülkelerde bulunan hayvanat bahçelerinin yetkilileri ile iletişime geçen yetkililer, Hasret'e uygun bir eş bulmaya çalışıyor.BENEKLİ JAGUAR NADİR BULUNAN BİR TÜR

Türü nadir olduğu için benekli jaguar bulmanın çok zor olduğunu belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Gaziantep Hayvanat Bahçesi olarak jaguarımıza eş arıyoruz. Güney Amerika'daki birçok hayvanat bahçesi ile irtibata geçtik. Şu anda onlardan cevap bekliyoruz. Tabi bunlardan benekli jaguar bulmak çok zor. Yakın zamanda bir hayvanat bahçesinden haber geldiği zaman jaguarımız Hasret'e bir erkek bulup kendisini evlendireceğiz" dedi.

ZÜRAFA ŞAKİR'İN 9 YILLIK EŞ HASRETİNE SON VERİLMİŞTİ

Daha önce hayvanat bahçesindeki zürafa Şakir'in 9 yıllık eş hasreti ise, Kayseri'deki hayvanat bahçesinden getirilen zürafa Selvi ile son bulmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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