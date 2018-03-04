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Hasta ziyaretinde gözaltına alındı, suçsuzluğu 1,5 yıl sonra anlaşıldı

HASTA ZİYARETİNDE GÖZALTINA ALINDI, SUÇSUZLUĞU 1,5 YIL SONRA ANLAŞILDI

Mide ameliyatı olan arkadaşını ziyarete gittiği binada, polisin düzenlediği uyuşturucu baskınında gözaltına alınan 18 yaşındaki gencin 1,5 yıl sonra suçsuz olduğu anlaşıldı.

Tarih : 04 Mart 2018, 15:50
Puan Ver : Hasta Ziyaretinde Gözaltına Alındı, Suçsuzluğu 1,5 Yıl Sonra Anlaşıldı(5/10)1

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Fevzi Deveci, mide ameliyatı olan arkadaşını ziyarete gittiği binada, polisin düzenlediği uyuşturucu baskınında gözaltına alındı. Misafirlikteyken kendini bir anda polis merkezinde bulan Deveci, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılandığı davada, 1.5 yıl sonra beraat etti. Adaletin yerini bulduğu söyleyen Deveci, ancak bu süreçte annesinin üzüntüden kalp hastası olduğunu belirtti.

AMELİYAT OLAN ARKADAŞINI ZİYARETE GİTTİ

Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Fevzi Deveci, 2016 yılının Eylül ayında birlikte çalıştığı ve mide ameliyatı olan arkadaşı Recep Kaçan'ın 2. Kadriye Mahallesi'ndeki evine ziyarete gitti. Bu sırada polis, Kaçan'ın ikinci katında oturduğu binanın zemin katına, uyuşturucu baskını düzenledi. Gürültü üzerine aşağıya inen Deveci, polis tarafından zemin kattaki kişilerle birlikte gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Deveci ile diğer şüpheliler hakkında İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan dava açıldı. Yaklaşık 1.5 yıl süren davada tutuksuz yargılanan Deveci hakkında beraat kararı verildi.

UYUŞTURUCU DEĞİL SİGARA BİLE İÇMİYORUM

Suçsuz olduğunun anlaşılmasından dolayı mutlu olduğu belirten Deveci, Birlikte hurdacılık yaptığım arkadaşım mide ameliyatı olduğu için ziyarete gitmiştim. Misafirlikteyken binanın zemin katına uyuşturucu baskını yapıldı. Ben de aşağıya inince gözaltına alındım. 1.5. yıl yargılandığım davadan beraat ettim. Adalet yerini buldu. Ben uyuşturucu değil sigara bile kullanmıyorum. Hurdacılık yaparak anneme bakıyorum. En büyük üzüntüm dava sürecinde annemin hastalanması dedi.

TAZMİNAT DAVASI AÇACAK

Deveci'nin Avukatı Abdi Yaşar, müvekkilinin suçsuzluğunu kanıtladıklarını belirterek, Müvekkilim bir apartmanın zemin katına düzenlenen uyuşturucu baskınında gözaltına alındı. Oysaki müvekkilim ameliyat olan arkadaşını ziyarete gitmiş. Arkadaşının hastane raporlarını savcılığa sunduk. Orada serbest kaldı, ancak sonrasında 'uyuşturucu satışı yapmak' suçlamasıyla 1.5 yıl boyunca yargılandı. Suçsuzluğunu kanıtladık ve beraat etti. Ancak bu süreçte telafisi olmayan mağduriyetler yaşadı. Annesine hurdacılık yaparak bakıyor. Annesi kalp hastası oldu. Önümüzdeki günlerde açık kalp ameliyatı olacak. İlerleyen günlerde yaşanan mağduriyetlerden dolayı maddi ve manevi tazminat davası açacağız diye konuştu.

"BERAAT ETTİĞİ İÇİN MUTLUYUM"

Oğlunun durumuna üzüldüğü için hasta olduğu anlatan anne İlknur Ertener ise Oğlum 1.5 senedir yargılanıyor. Dava yüzünden hastalandım. Kalp ameliyatı olacağım. Yaşadığım acılara rağmen beraat ettiği için sevinçliyim dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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