HASTALARLA İLİŞKİYE GİREN İKİ HEMŞİRE TUTUKLANDI
İngiltere'deki özel bir rehabilitasyon kliniğinde çalışan iki hemşire, psikolojik sorunları sebebiyle tedavi gören iki hasta ile ilişkiye girdikleri gerekçesiyle tutuklandı.
İngiltere'de ruh sağlığı problemleri olan hastaların bakıldığı bir tesiste çalışan 26 yaşındaki Megan Marie Penney ve 23 yaşındaki Paige Lynn Johanningmeier isimli iki hemşire, psikolojik tedavi gören iki hasta ile ilişkiye girdikleri gerekçesi ile tutuklandı.
POLİS HASTALARIN PEŞİNE DÜŞTÜ
İki hastanın kaybolması üzerine rehabilitasyon merkezi yetkilileri polise haber verdi. Hastaların bulunması için çalışma başlatan polis, hastaların rehabilitasyon merkezinde çalışan iki hemşire ile görüldükleri bilgisine ulaştı.
HASTALARLA BİRLİKTE YAŞAMAYA BAŞLAMIŞLAR
Hemşirelere ulaşan polis, hemşirelerin rehabilitasyon merkezinde çalıştıkları zaman hastalar ile ilişki yaşamaya başladıklarını, işten ayrıldıktan sonra da hastalar ile ilişkilerine devam ettiklerini ve hastaları evlerinde barındırdıklarını tespit etti.
Her iki hemşire tutuklanırken, rehabilitasyon merkezi yaptığı açıklamada hemşirelerin daha önce merkezde çalıştıklarını ama daha sonra işten ayrıldıklarını söyledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Türkiye'nin En Önemli Meydanına Yapılan Camide Son Durum!
- Yürüyen Merdiven Birden Bire Ters Yönde Çalıştı! Gezi Grubundaki 8 Öğrenci Yaralandı
- Evinden Taşınmayı Kabul Etmeyen Oğlunu Av Tüfeği İle Vurdu
- Ypg İki Katlı Tüneller Yaptı, Kullanamadan Kaçmak Zorunda Kaldı
- Karısı Ve Kızını Öldüren Caninin Gerekçesi Kan Dondurdu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar