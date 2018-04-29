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Hastalığında elini bırakmayan eski eşiyle, hastanede yeniden evlendi

HASTALIĞINDA ELİNİ BIRAKMAYAN ESKİ EŞİYLE, HASTANEDE YENİDEN EVLENDİ

Antalya'da 4 yıldır kanser tedavisi gören 64 yaşındaki kadın, kendisini yalnız bırakmayan eski eşiyle, hastanede yeniden evlendi. Eşinin elini hiç bırakmadığını söyleyen yaşlı kadın, ''Bu adam sevilmez mi?'' dedi.

Tarih : 29 Nisan 2018, 15:30
Puan Ver : Hastalığında Elini Bırakmayan Eski Eşiyle, Hastanede Yeniden Evlendi(8/10)4

Antalya'da 4 yıldır meme kanseri tedavisi gören 64 yaşındaki kadın hastalığını öğrendiği andan itibaren kendisini yalnız bırakmayan 15 yıl önce boşandığı eşi 60 yaşındaki Turan Köse ile tedavi gördüğü hastanede yeniden evlendi.

ZOR GÜNLERDE ESKİ EŞİ SAHİP ÇIKTI

Ağır ceza mahkemesi katipliğinden emekli Nebahat Köse ile ticaretle uğraşan Turan Köse, 24 yıllık evliliklerini çeşitli gerekçelerle 15 yıl önce sonlandırdı. Büyüyüp başka şehirlerde kendilerine hayat kuran iki çocuk sahibi ikili, boşanmış olmalarına rağmen birbirlerinden hiç kopmadı. Turan Köse'nin daha önce akciğer rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğunda hastanede bir ay boyunca başında Nebahat Gökçe oldu. Göğsündeki farklılıklar üzerine 4 yıl önce gittiği hastanede meme kanseri teşhisi konulan Gökçe'ye de zor günlerinde eski eşi Turan Köse sahip çıktı.

"ONUN MUTLULUĞU İÇİN YAPAMAYACAĞIM ŞEY YOK"

"Onun mutluluğu için yapamayacağım şey yok" diyen Köse, hastane odasında kemoterapi tedavisi görmeye devam eden Nebahat Gökçe ile nikah masasına oturdu. Hastanede düzenlenen nikah merasiminde, çiftin yakınlarının yanı sıra sağlık personeli ve diğer hastalar da yer aldı. Renkli görüntülere sahne olan nikaha Nebahat Gökçe, kemoterapi nedeniyle saçları döküldüğü için hastane personelince temin edilen peruk ve beyaz gelinliğiyle katıldı.

"BU ADAM SEVİLMEZ Mİ?"

Kanserin ardından vücudunda çeşitli rahatsızlıkların ortaya çıktığını anlatan Köse, ömrü hastanede geçse de elini hiç bırakmayan eşinin bir gülümsemesiyle moral bulduğunu dile getirdi. Eşiyle tüm sorunların üstesinden geleceğine inandığını anlatan Köse, şöyle konuştu: "Tekrar evlenmeye karar verdik. Hayatımızda hiç unutamayacağımız şekilde, hastane personelinin de katılımıyla burada evlendik. Hastaneden çıkıp, eşimle çok güzel günlerimizin olacağına inanıyorum. İki yıldır nişanlım olarak bana bakıyordu. İşi resmiyete dökmüş olduk. Eşimle yeniden evlendiğim için çok mutluyum. Kocam dünyanın en saf, temiz ve merhametli insanı. Bu adam sevilmez mi?"

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN AYIRMIYORUM"

Turan Köse ise eşine olan sevgisini anlatmaya kelimelerin yetersiz kalacağını belirterek, şunları söyledi: "Biz sadece kağıt üzerinde ayrılmıştık. Ben onu o da beni hep arayıp sordu. Ameliyat olduğumda bana çok iyi baktı. Dünya bir tarafa eşim bir tarafa. Onu kimseye emanet edemem. İnşallah tez zamanda iyileşir. Allah benin ömrümden alsın ona versin. Gözümün önünden ayırmıyorum. Mümkün olduğu kadar kırmamaya çalışıyorum. Şu an eşimle bir bebek gibi ilgileniyorum. Her gün giysilerini değiştiriyorum."

ÇİFTİN SEVGİSİ HERKESE ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

Köse çiftinin yaşadığı mahallenin muhtarı Alkan Altun da çiftin sevgilerini herkese örnek gösterdiklerini ve katıldıkları nikahın kendilerini de çok mutlu ettiğini dile getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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