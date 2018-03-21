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Hastane inşaatından kutsal mezar çıktı

HASTANE İNŞAATINDAN KUTSAL MEZAR ÇIKTI

Bodrum'daki özel bir hastanenin altyapı yenileme çalışmaları sırasında genç roma dönemine ait olduğu değerlendirilen konutsal mekanlar ile mozaik kalıntıları ortaya çıkarıldı.

Tarih : 21 Mart 2018, 21:50
Puan Ver : Hastane İnşaatından Kutsal Mezar Çıktı(10/10)6

Bodrum'daki özel bir hastanenin altyapı yenileme çalışmaları sırasında genç roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi kalıntılar bulundu.

BÖLGEYE BODRUM SUALTI VE ARKEOLOJİ MÜZESİ YETKİLİLERİ GELDİ

İlçede faaliyet gösteren özel bir hastanede yaklaşık 10 gün önce başlatılan alt yapı ve yenileme çalışmaları sırasında tarihi buluntulara rastlandı. Hastane yetkililerinin ve çalışmayı yürüten inşaat şirketinin haber vermesi üzerine bölgeye Bodrum Sualtı ve Arkeoloji Müzesi yetkilileri geldi.

BÖLGE GENÇ ROMA DÖNEMİNE AİT YERLEŞİM YERİYMİŞ

2 Arkeolog gözetiminde onlarca işçi ile başlatılan ve yaklaşık 1 haftadır devam eden kurtarma kazıları sırasında, duvar kalıntıları, çömlek ve cam parçaları ile mozaik kalıntıları çıkarıldı. Titizlikle yürütülen kurtarma kazıları sırasında çıkarılan parçalar temizlenip tasnif edildikten sonra Müzeye götürülüyor. Elde edilen ilk buluntulara göre bölgenin genç Roma dönemine ait bir yerleşim yeri olduğu değerlendiriliyor.

ARKEOLOGLAR ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Hastane Başhekimi Dr. Yusuf Babayiğit gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi "Hastanede bir yenileme, tadilat süreci başladı. Bununla ilgili de özellikle altyapı ve yoğun bakımlardaki zaman zaman oluşan altyapı sorunları, nem ve kanalizasyon problemleri sebebiyle altyapının yeniden gözden geçirilmesi gerekliydi. Bölgenin bulunduğu yer itibariyle ilgili makamlara Sualtı Arkeoloji Müzesine bu durumu bildirdik. Daha önce yapıyla ilgili alınan izinlerle birlikte bir dilekçe sunduk. Onların denetiminde ve görevlendirdiği iki arkeologla birlikte çalışmalar devam ediyor." Kurtarma kazısı sonrasında düzenlenecek rapora göre çalışmalara devam edileceği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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