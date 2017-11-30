HASTANE TUVALETİNDE DOĞUM YAPTI, SİFONU ÇEKİP BEBEĞİ ÖLDÜRDÜ
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 8 aylık hamile, 19 yaşındaki genç kız, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanenin acil servisinde tuvalette doğum yaptı, bebeğin üzerine sifonu çekti.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 8 aylık hamile, 19 yaşındaki Aygül A, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanenin acil servisinde tuvalette doğum yaptı. Erkek bebeğin klozete düşmesinin ardından sifonu çekerek ölümüne neden olduğu iddia edilen bekar Aygül A, annesi Sibel A. ile birlikte tutuklandı.
"KARIN AĞRISI ŞİKAYETİYLE GİTTİ"
Olay, geçen pazartesi gecesi Çaycuma Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Karın ağrısı şikayeti bulunan 8 aylık hamile Aygül A, annesi Sibel A. ile birlikte hastaneye gitti. Acil serviste muayene sırası beklerken ağrıları artan Aygül A., tuvalete girdi. Aygül A, tuvalette doğum yaptıktan sonra bebeği klozete düşürdü, ardından sifonu çekti. Olay, Aygül A.'nın uzun süre dışarı çıkmaması üzerine sağlık personelinin tuvalete girmesiyle ortaya çıktı. Yapılan kontrolde erkek bebeğin öldüğü belirlendi."ANNESİYLE BİRLİKTE TUTUKLANDI"
Aygül A, hastanedeki ilk müdahale ardından Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Polis gözetiminde tedavisi tamamlanan Aygül A, taburcu edildikten sonra annesi Sibel A. ile birlikte Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi. Anne ve kızı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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