Denizli'de diz protezi ameliyatı için hastaneye yatan ve kendi kan grubu dışında başka bir gruptan kan verilen 75 yaşındaki Hörü Kesen hayatını kaybetti.

Denizli'nin Servergazi Devlet Hastanesi'nde tam bir sağlık skandalı yaşandı. Diz protezi ameliyatı için yatan ve kendi kan grubu dışında başka bir gruptan kan verilen 75 yaşındaki hasta, hayatını kaybetti.

AMELİYATIN ARDINDAN, YANLIŞ GRUPTAN KAN VERİLDİ

Yakınları, 75 yaşındaki Hörü Kesen'i diz protez ameliyatı için Servergazi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Geçen cuma günü dizinden protez ameliyatı olan Kesen, Ortopedi Servisi'ne alındı. Ameliyatın ardından kan verilmesi gereken Hörü Kesen'e görevli hemşire tarafından, yanlışlıkla başka gruptan kan verildi.

HEMŞİRENİN HATASI CAN ALDI

Aynı odada bulunan AB RH pozitif kan grubundan olan hastaya verilmesi gereken kan, aynı odada yatan 0 RH pozitif kan grubu olan Hörü Kesen'e verildi. Kesen, bir süre sonra yatağında öldü.

HEMŞİRE "EYVAH YANLIŞ KAN VERDİM" DEMİŞ

Hörü Kesen'in oğlu Tuncer Kesen, "Ameliyattan başarıyla çıktı. Sabaha kadar başında bekledim. Hemşire geldi, ismini sordu, ardından kanı taktı. Annem bir süre sonra fenalaşmaya ve kusmaya başladı. Hemşire geri gelip, taktığı kanı görünce 'Eyvah yanlış kan takmışım' dedi. Ardından odaya doktorlar geldi. Hemşire kendi hatası olduğunu kabul etti ancak bizim canımız gitti. Suçlu kimse cezasını çeksin istiyoruz" dedi.

OTOPSİ SONUCUNA GÖRE DE ÖLÜM NEDENİ YANLIŞ KAN

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Kesen, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Buldan İlçesi'nin Türlübey Mahallesi'nde geçen cumartesi günü toprağa verildi. Otopsi sonucuna göre de Kesen'in yanlış kan yüzünden öldüğünün belirlendiği kaydedildi. Ailenin olayla ilgili şikayetçi olduğu öğrenilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Olayın ardından hemşerinin ise açığa alındığı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada