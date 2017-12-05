Bursaspor'da Batalla, Fenerbahçe Maçı Öncesi Sakatlandı
Erdoğan'dan Trump Sorusuna Yanıt: Henüz Dönmedi
Ukraynalı Modele Asansörde Tacizi, Bakanlık Affetmedi
Türk Futbolu Batıyor, 9 Takımın Puanı Silindi
Batman Havalimanı, En Komik İsimli Havalimanı Seçildi
Ab, Vergi Cenneti Ülkelerden Oluşan Bir Kara Liste Yayınladı
Yunanistan'dan İtiraf: Türk Akımı Faaliyete Geçince Doğalgazı Türkiye'den Alacağız
Babasıyla Kaçarken Yakalanan Ayşe'nin Katilinin İfadesi: Aşkıma Karşılık Vermedi, Öldürdüm
Dursun Özbek: Igor Tudor İle Yola Devam Edeceğiz
Ab'den Abd'ye Kudüs Uyarısı: Ciddi Sonuçları Olur
Macarlardan, İltica Eden Sporcularla İlgili Kafa Karıştıran Açıklama
Son Dakika! Bakandan Müjde: 450 Bin Taşeron İşçi 3 Ay İçerisinde Kadroya Alınacak
Ab'den Tartışılacak Teklif: Kudüs, İki Devletin De Başkenti Olmalı
Trump, Abbas'ı Arayarak Kararını Açıkladı: Büyükelçiliğimizi Küdüs'e Taşıyacağız
Bu Akşamki Dev Maç Şifresiz Kanalda
İspanyol Kaleci Casillas Devre Arasında İngiltere Yolcusu
5 Aralık Kadın Hakları Gününde Türkiye'de Kadınlar Şiddet Gördü, Öldürüldü
Ekonomistler Üçüncü Çeyrekte Çift Haneli Büyüme Bekliyor
Yurt Dışına Yarışmaya Giden Türk Takımı İltica Etti
Beşiktaş, Galatasaray Ve Fenerbahçe Pfdk'ya Sevk Edildi

Hastanede akılalmaz skandal! Yanlış kan verilen hasta öldü

HASTANEDE AKILALMAZ SKANDAL! YANLIŞ KAN VERİLEN HASTA ÖLDÜ

Denizli'de diz protezi ameliyatı için hastaneye yatan ve kendi kan grubu dışında başka bir gruptan kan verilen 75 yaşındaki Hörü Kesen hayatını kaybetti.

Tarih : 05 Aralık 2017, 01:00
Puan Ver : Hastanede Akılalmaz Skandal! Yanlış Kan Verilen Hasta Öldü(10/10)6

Denizli'nin Servergazi Devlet Hastanesi'nde tam bir sağlık skandalı yaşandı. Diz protezi ameliyatı için yatan ve kendi kan grubu dışında başka bir gruptan kan verilen 75 yaşındaki hasta, hayatını kaybetti.

AMELİYATIN ARDINDAN, YANLIŞ GRUPTAN KAN VERİLDİ

Yakınları, 75 yaşındaki Hörü Kesen'i diz protez ameliyatı için Servergazi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Geçen cuma günü dizinden protez ameliyatı olan Kesen, Ortopedi Servisi'ne alındı. Ameliyatın ardından kan verilmesi gereken Hörü Kesen'e görevli hemşire tarafından, yanlışlıkla başka gruptan kan verildi.

HEMŞİRENİN HATASI CAN ALDI

Aynı odada bulunan AB RH pozitif kan grubundan olan hastaya verilmesi gereken kan, aynı odada yatan 0 RH pozitif kan grubu olan Hörü Kesen'e verildi. Kesen, bir süre sonra yatağında öldü.

HEMŞİRE "EYVAH YANLIŞ KAN VERDİM" DEMİŞ

Hörü Kesen'in oğlu Tuncer Kesen, "Ameliyattan başarıyla çıktı. Sabaha kadar başında bekledim. Hemşire geldi, ismini sordu, ardından kanı taktı. Annem bir süre sonra fenalaşmaya ve kusmaya başladı. Hemşire geri gelip, taktığı kanı görünce 'Eyvah yanlış kan takmışım' dedi. Ardından odaya doktorlar geldi. Hemşire kendi hatası olduğunu kabul etti ancak bizim canımız gitti. Suçlu kimse cezasını çeksin istiyoruz" dedi.

OTOPSİ SONUCUNA GÖRE DE ÖLÜM NEDENİ YANLIŞ KAN

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Kesen, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Buldan İlçesi'nin Türlübey Mahallesi'nde geçen cumartesi günü toprağa verildi. Otopsi sonucuna göre de Kesen'in yanlış kan yüzünden öldüğünün belirlendiği kaydedildi. Ailenin olayla ilgili şikayetçi olduğu öğrenilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Olayın ardından hemşerinin ise açığa alındığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hastanede  Akılalmaz  Skandal  Yanlış  Kan  Verilen  Hasta  Öldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER