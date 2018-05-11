Başbakanlık İzin Genelgesi Yayınladı! Yaz Planlarınızı Gözden Geçirin
Hastaneden Kaçırılan Bebek Bulundu, Bir Kadın Gözaltında!
2 Yıllık Aradan Sonra Kesenin Ağzını Açtı, 950 Bin Tl Harcadı
300 Askere Fetö Operasyonu: 150'si Gözaltında!
Abd'nin İran Kararı Sonrası Bae'den Gerilimi Artıracak Hamle!
Tbmm'de Resmen Kabul Edildi! Milyonlarca Kişiye Müjde Üstüne Müjde
Fenerbahçe'de Büyük Çöküş! Tam 4 Yıldır Kupa Kazanamıyorlar
Akhisarspor Kupayı Kazandı, Binlerce Taraftar Sokağa Döküldü
Aykut Kocaman'dan İlginç Çıkış: Atamayana Atarlar
Ahmet Çakar'dan Aykut Kocaman'a Tarihi Gönderme!
Başkan Eryüksel'den Kupa Yorumu: Bileğimizin Hakkıyla Aldık!
Akhisarspor'dan Tarihi Başarı! Bir İlki Gerçekleştirdiler
Felipe Melo'dan Olay Yaratan Fenerbahçe Paylaşımı
İphone'ları Çökerten Emoji! Sakın Siyah Noktaya Dokunmayın
Mancherster United, Premier Ligde İkinciliği Garantiledi
Okan Buruk'tan Zafer Sözleri: Çok Duygulandım
Aziz Yıldırım'ın Final Kabusu! Yok Böyle Bir İstatistik
Erdoğan, Putin İle Abd'nin İran Kararını Görüştü!
Ziraat Türkiye Kupası Akhisarspor'un!
Beşiktaşlı Tolgay Arslan'dan Fenerbahçelileri Kızdıran Paylaşım!

Hastaneden kaçırılan bebek bulundu, bir kadın gözaltında!

HASTANEDEN KAÇIRILAN BEBEK BULUNDU, BİR KADIN GÖZALTINDA!

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinden kaçırılan Suriyeli erkek bebek bulundu. Personel kıyafetiyle bebeği kaçıran kadın, gözaltına alındı.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 09:30
Puan Ver : Hastaneden Kaçırılan Bebek Bulundu, Bir Kadın Gözaltında!(9/10)5

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesinde dün personel kıyafetiyle giren kadının kaçırdığı Suriyeli Amir Zahlül Meeso (39) ve Ravva Zahlül Meeso'nun (29) çiftinin yeni doğan oğlu 'Muhammed İbrahim' bulundu.

KAÇIRAN KADIN GÖZALTINDA

Polis ekiplerince sabaha karşı saat 05.00 sıralarında kent merkezinde bulunan erkek bebek, kadın doğun servisinde yatan annesi Ravva Zahlül Meeso'ne teslim edildi. Polis olayla ilgili bir kadını gözaltına aldı.

HASTANE PERSONELİ KILIĞINDA KAÇIRILMIŞTI

Öte yandan baba Amir Zahlül Meeso basın mensuplarına sözlü olarak verdiği açıklamada hastanede olayla yakından ilgisi bulunan 3 personelin ifadesinin alınması talebinde bulunduğunu bildirdi. Meeso, olayı takip eden basın mensuplarının yanlarında getirdiği tercüman yardımıyla yaptığı açıklamada, "Bizim bebeğimiz dün dünyaya geldi. Bugün ise işitme ve görme testi yapılmak için benimle birlikte bir hastane görevlisi testin yapılacağı yere kadar refakat etti. Daha sonra testlerimizi yaptırıp çocuğu emzirmek için tekrar annesine vererek eczaneye ilaç almaya gittim. O esnada eşimin ve bebeğin yanına gelen hastane personeli kıyafeti giyen bir kişi bir takım tetkikler yapılacağını söyleyerek almış götürmüş. Ben eczaneden geldikten sonra bir süre bekledim çocuğum gelmedi. Daha sonra oradaki sekretere ve hemşirelere sordum. Görmemişler. Daha sonra hastane yetkililerine ve polise bildirdi. Henüz çocuğumun kaçırılmasına ilişkin bir sonuca varılamadı. Hastaneden kulak ve göz taraması için göçtürülen doktorların ve refakat eden hemşirenin ifadesinin alınmasını talep ettim" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hastaneden  Kaçırılan  Bebek  Bulundu  Bir  Kadın  Gözaltında    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER