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Hastanelik olup teşhisi koydu: Kenewoman oldum

HASTANELİK OLUP TEŞHİSİ KOYDU: KENEWOMAN OLDUM

Ünlü oyuncu Beste Kökdemir tatil için gittiği Fethiye'de kene ısırması sonucu hastanelik oldu. Hastane önünde fotoğraf paylaşan güzel oyuncu, "Kenewoman oldum" dedi.

Tarih : 19 Nisan 2018, 00:10
Puan Ver : Hastanelik Olup Teşhisi Koydu: Kenewoman Oldum(10/10)6

Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile tanınan güzel oyuncu Beste Kökdemir'i Fethiye'de kene ısırması sonucu hastanelik oldu.

"BEN DE KENEWOMAN OLDUM"

Hastane önünde çektirdiği fotoğrafını sosyal medyada paylaşan 24 yaşındaki Beste Kökdemir, "Beni kene ısırdı. Ben de kenewoman olarak hayatıma devam etmek durumunda kalıyorum" notunu düştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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