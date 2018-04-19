Ünlü oyuncu Beste Kökdemir tatil için gittiği Fethiye'de kene ısırması sonucu hastanelik oldu. Hastane önünde fotoğraf paylaşan güzel oyuncu, "Kenewoman oldum" dedi.

Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile tanınan güzel oyuncu Beste Kökdemir'i Fethiye'de kene ısırması sonucu hastanelik oldu.

"BEN DE KENEWOMAN OLDUM"

Hastane önünde çektirdiği fotoğrafını sosyal medyada paylaşan 24 yaşındaki Beste Kökdemir, "Beni kene ısırdı. Ben de kenewoman olarak hayatıma devam etmek durumunda kalıyorum" notunu düştü.

Kaynak: haberinburada